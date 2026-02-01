O Governo de São Paulo inaugurou ontem (31) uma sirene de alerta remoto no Morro da Vila Progresso, em Santos, voltada à prevenção de deslizamentos e inundações. A instalação ocorreu em uma área elevada da comunidade, próxima a pontos classificados como de maior risco. Agentes da Defesa Civil estadual estiveram no local para orientar os moradores sobre o funcionamento do sistema e conduzir um exercício de evacuação.

O equipamento passa a integrar o programa estadual de alerta precoce, que busca ampliar a cultura de prevenção em regiões com histórico de ocorrências relacionadas às chuvas. As sirenes podem ser acionadas de forma remota sempre que houver risco iminente de desastre, indicando a necessidade de saída imediata das áreas vulneráveis.

Com a unidade instalada em Santos, o Estado passa a contar com oito sirenes em operação. Outras quatro devem ser implantadas nas próximas semanas. O projeto começou no fim de 2023, com equipamentos em São Sebastião, Guarujá e Franco da Rocha, e foi ampliado para Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Capivari e São Luiz do Paraitinga. Mauá, Campos do Jordão, Monteiro Lobato e Registro estão na próxima etapa.