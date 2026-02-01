Uma empresa de Sorocaba, em São Paulo, venceu o Prêmio Zayed de Sustentabilidade, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na categoria água, e recebeu US$ 1 milhão para ampliar uma tecnologia baseada em inteligência artificial voltada à redução de perdas nos sistemas de abastecimento. O prêmio, que leva o nome do fundador dos Emirados Árabes Unidos, acompanha, ao longo do ano, os resultados alcançados pelos projetos premiados.

Desenvolvida para enfrentar o desperdício de água, a tecnologia utiliza sensores e algoritmos de IA para identificar vazamentos ocultos nas redes de distribuição. O sistema analisa vibrações e variações de pressão nas tubulações, permitindo a detecção de falhas de forma contínua e preventiva, sem a necessidade de métodos tradicionais manuais. A solução já está em operação em cidades do interior paulista, como Votorantim, Jundiaí e Itapetininga, além de outros estados e países.

O dispositivo, conhecido como 4Fluid, foi criado em 2016 e funciona a partir da coleta de dados sonoros da tubulação, captados em pontos como hidrômetros. As informações são enviadas para um banco com milhões de registros, onde a inteligência artificial classifica os padrões e indica a presença ou não de vazamentos, com apoio adicional de dados de pressão da rede.