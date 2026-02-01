Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que os homicídios e os latrocínios registrados no interior de São Paulo alcançaram, no ano passaado, os menores níveis desde o início da série histórica, em 2001. Tal conquista é reflexo das ações de monitoramento e análise criminal conduzidas pelo programa SP Vida.

No acumulado do ano, os homicídios dolosos caíram de 1.572 casos em 2024 para 1.447 em 2025, redução de 125 ocorrências, equivalente a 7,95%. Os latrocínios — roubos seguidos de morte — passaram de 80 para 56 registros no mesmo período, queda de 30%.

Segundo a SSP, o resultado está associado ao acompanhamento contínuo das estatísticas criminais e à análise dos boletins de ocorrência, que orientam o planejamento das ações das polícias Civil e Militar. O programa SP Vida atua a partir do cruzamento de informações como local, horário e dinâmica dos crimes, permitindo a identificação de áreas com maior incidência e a definição de estratégias específicas por região.