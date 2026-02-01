02 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRANSPORTE

Renovação do Bilhete Único de Estudante já está disponível

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
Facebook Whatsapp Twitter
Fotógrafos PMJ
Estudantes com menos de 14 anos devem comparecer acompanhados de um responsável
Estudantes com menos de 14 anos devem comparecer acompanhados de um responsável

A Prefeitura de Jundiaí iniciou o cadastro e o recadastramento de estudantes que utilizarão o Bilhete Único de Estudante no ano letivo de 2026. O benefício, que garante tarifa reduzida de R$ 2,80 — metade do valor da tarifa comum, de R$ 5,60 — é coordenado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e atende alunos que estudam no município.

O atendimento para cadastro ocorre no guichê da TransUrb, no Terminal Central, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e no primeiro sábado de cada mês, das 8h às 12h. O carregamento presencial do cartão deve ser pago exclusivamente em dinheiro, mas a compra de créditos também pode ser feita de forma on-line, pelo site da UrbanCard.

Estudantes com menos de 14 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, apresentando RG original do aluno, comprovante de matrícula e cópia do RG do pai ou da mãe. Alunos com mais de 14 anos podem realizar o procedimento sem acompanhante, desde que apresentem a mesma documentação.

O Bilhete Único de Estudante permite até duas viagens diárias, considerando ida e volta, com integração entre terminais mediante o pagamento de uma única tarifa dentro do período de uma hora e meia. Estudantes que realizam estágio podem solicitar a ampliação para até quatro viagens por dia, mediante apresentação de comprovante de estágio.

Outras informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4521-0404 ou no site www.urbancard.com.br.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários