A Prefeitura de Jundiaí iniciou o cadastro e o recadastramento de estudantes que utilizarão o Bilhete Único de Estudante no ano letivo de 2026. O benefício, que garante tarifa reduzida de R$ 2,80 — metade do valor da tarifa comum, de R$ 5,60 — é coordenado pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) e atende alunos que estudam no município.

O atendimento para cadastro ocorre no guichê da TransUrb, no Terminal Central, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e no primeiro sábado de cada mês, das 8h às 12h. O carregamento presencial do cartão deve ser pago exclusivamente em dinheiro, mas a compra de créditos também pode ser feita de forma on-line, pelo site da UrbanCard.

Estudantes com menos de 14 anos devem comparecer acompanhados de um responsável legal, apresentando RG original do aluno, comprovante de matrícula e cópia do RG do pai ou da mãe. Alunos com mais de 14 anos podem realizar o procedimento sem acompanhante, desde que apresentem a mesma documentação.