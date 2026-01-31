Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia superior a R$ 10 mil foi preso por guardas municipais de Apoio Tático neste sábado, no bairro Champirra, em Jundiaí.

Os GMs Molero, Honório, Zarantonello e Fialho faziam patrulhamento pelo bairro Jundiaí Mirim, quando receberam denúncia de que um homem procurado pela Justiça estava se escondendo no bairro Champirra.

Os agentes foram para o local indicado e localizaram o alvo. Em consulta aos seus dados pessoais, foi encontrado um mandado de prisão expedido pela Justiça por dívida de pensão.