Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 11° Batalhão, por tentativa de furto a uma loja de conveniência no Jardim Messina, em Jundiaí, no final da madrugada deste sábado (31). Ele invadiu o estabelecimento comercial pelo telhado, quebrando telhas e forro, além de destruir gôndolas e espalhar produtos pelo chão de toda a loja.

A PM foi acionada para atendimento de ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local, se depararam com um representante da loja de conveniência, informando que havia um ladrão no interior do estabelecimento.

Os policiais entraram e se depararam com o invasor. Com ele já havia vários produtos separados para serem levados, como bebidas alcoólicas, maços de cigarros e dinheiro.