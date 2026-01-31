02 de fevereiro de 2026
PREJUÍZO

Loja de conveniência é vandalizada em tentativa de furto

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Homem tenta furtar conveniência no Jardim Messina e é preso
Homem tenta furtar conveniência no Jardim Messina e é preso

Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 11° Batalhão, por tentativa de furto a uma loja de conveniência no Jardim Messina, em Jundiaí, no final da madrugada deste sábado (31). Ele invadiu o estabelecimento comercial pelo telhado, quebrando telhas e forro, além de destruir gôndolas e espalhar produtos pelo chão de toda a loja.

A PM foi acionada para atendimento de ocorrência de furto em andamento. Ao chegarem ao local, se depararam com um representante da loja de conveniência, informando que havia um ladrão no interior do estabelecimento.

Os policiais entraram e se depararam com o invasor. Com ele já havia vários produtos separados para serem levados, como bebidas alcoólicas, maços de cigarros e dinheiro.

O cenário era de destruição, acarretando em prejuízo.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por tentativa de furto.

