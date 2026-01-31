02 de fevereiro de 2026
CRUELDADE

Câmeras da GM ajudam a identificar motorista que matou cachorro

Caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais
A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) identificou em poucas horas o motorista responsável pelo atropelamento que causou a morte de um cachorro na manhã deste sábado (31), na avenida João Batista Spiandorello, no bairro Roseira.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra o momento do acidente. As imagens foram decisivas para o trabalho da corporação, permitindo rastrear o veículo envolvido e chegar até o condutor.

Segundo a GMJ, o motorista de uma caminhonete foi localizado, abordado e confirmou que atingiu o animal. O cachorro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência segue em registro para as providências legais.

A atuação rápida da Guarda Municipal destacou a importância do sistema de monitoramento da cidade e da colaboração da população, que contribuiu com informações para o esclarecimento do caso.

