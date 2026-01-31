Jundiaí conquistou, pela primeira vez, o reconhecimento do Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR). O prêmio, entregue à Secretaria Municipal de Educação (SME) de Jundiaí, é um mecanismo federal, vinculado ao novo Fundeb, para recompensar redes de ensino que apresentam avanços consistentes na redução de desigualdades educacionais, principalmente entre grupos raciais e socioeconômicos distintos.

Para além de um repasse financeiro, o VAAR, previsto na EC 108/2020, lei que tornou o Fundeb permanente, regulamentado pela Lei nº 14.113/2020, atua como uma complementação dos recursos municipais e uma ferramente de avaliação da qualidade e da equidade da educação básica. Para isso, o instrumento leva em consideração políticas públicas, práticas de gestão e resultados alcançados pelas redes municipais.

Segundo a secretária de Educação, Priscila Costa, o reconhecimento reflete avanços recentes da rede municipal. “Para alcançar esse reconhecimento e receber o recurso complementar da União VAAR o município precisou comprovar que cumpriu com Condicionalidades de melhoria de Gestão e elevação dos indicadores, como a redução das desigualdades de aprendizagem entre os níveis socioeconômicos e raciais dos educandos e o fortalecimento da gestão democrática. [...] Continuaremos a avançar no indicador de aprendizagem dos estudantes em vulnerabilidade, e, para esse alcance, não mediremos esforços.”, afirmou.