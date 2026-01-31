O Sesc de Jundiaí oferece, durante todo o mês de fevereiro, aulas de Garuda com as professoras Gerusa Gurak e Viviane Vales. Os encontros começam amanhã (1°) e terminam no dia 26 de fevereiro, mas não ocorrem em dias fixos na semana. Nos domingos, dias 1°, 8 e 22 de fevereiro, as aulas acontecem às 10h30; no dia 25, quarta-feira, a aula será às 17h e, por fim, dia 26, sexta-feira, o evento será realizado às 9h.
A participação nas aulas é gratuita e as inscrições serão feitas no momento do evento, que também não possui local fixo. Nos dias 1° e 22, o Sesc recebe os interessados no ginásio; já no dia 8, será no terraço. Nos dias 25 e 26, os alunos serão acomodados no ciclosesc.
MODALIDADE
Garuda é um método de exercício que combina técnicas milenares e modernas para auxiliar no desenvolvimento de força, flexibilidade, coordenação e integração corporal, bem como estimular o autoconhecimento, a autoestima, a segurança e a confiança.
Inspirada no nome de um pássaro sagrado da mitologia indiana, que se adapta de acordo com a função que exerce, a modalidade chegou ao Brasil em 2010 e, desde então, foi aperfeiçoada e adaptada à cultura nacional, bem como o nome sugere.
Através da combinação de elementos do pilates, ioga, dança, treinamento funcional e espiritualidade, a Garuda conta ainda com estilos variados, cada um enfatizando instrumentos e temas específicos e ampliando as possibilidades de adaptação e aprofundamento da prática.
Indicado para todos os tipos de corpos, idades e habilidades, os benefícios para a saúde física e mental são diversos e perceptíveis.