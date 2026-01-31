Com muito êxito, o grupo “Revitaliza Centro” vem colhendo resultados e elencando questões importantes não só para o Centro, como para a cidade. Experiências, inéditas aqui e que poderiam ser repetidas na cidade inteira, deveriam ser abordadas de forma multissetorial - ampliando o diálogo entre todos os segmentos da sociedade.

Em dois artigos que fiz sobre o Centro, já constatava essa iniciativa do grupo em administrar o Centro e gerenciar o que precisa ser feito, principalmente em ações imediatas e indicando as de longo prazo. O grupo atualmente conta com 173 membros e fez sua última reunião ontem, sexta-feira, com o objetivo de aferir os resultados desse trabalho.

Em um dos artigos, levanto a necessidade de fazer reunião com arquitetos para entenderem o contexto e oferecerem premissas em parecer conjunto ao prefeito Gustavo Martinelli. Incrível que toda essa consulta, por esse tempo, tenha sido extremamente útil para a elaboração de um estudo preliminar que, para sua realização, se apoia em exemplos que são ruins ou inadequados, como transformar a Praça da Matriz em outro lugar.

Acompanhando o que acontece em outras cidades e que teríamos que ler para entender o que se faz e o que se pretende fazer com os centros das cidades brasileiras, nesta semana o Podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil descreve os centros com os mesmos problemas do nosso e identifica os principais.

‘A reocupação dos centros urbanos brasileiros é um dos grandes desafios das cidades analisado a partir de uma constatação clara, ou seja, continuar expandindo as cidades para as periferias, enquanto os centros perdem população e vitalidade, é social, ambiental e economicamente irracional’, disse José Carlos Martins, presidente do Conselho Consultivo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Até aqui, ótimas ações serão bem-vindas, mas o redesenho está longe de ser o melhor. É preciso se espelhar no Governo do Estado e na Prefeitura de São Paulo quando abrem concursos para resolver as mesmas questões que aqui serão resolvidas de outra forma. O mais recente é para o Parque do Bixiga que entre outros procedimentos, foram feitas oficinas conduzidas por equipe de especialistas com resultados inesperados, e excelentes para alimentar um concurso de projeto.

Talvez esse, o mais atual que está aberto, traga contribuições para o aperfeiçoamento de concursos públicos para projeto urbanístico. História, palimpsesto e drenagem: são, entre outros, resultados de pesquisa que precisam ser estudados antes de qualquer intervenção ou investimento.

Identificar as contradições do Plano Diretor - que altera a forma que não pode ser perdida das construções, colocando recuos em lugares antes construídos até o alinhamento que deformam e mudam a tipologia histórica do centro por exemplo - é preciso verificar as licenças e construções feitas atendendo à lei e deformando os conjuntos.

Para mudar, e sobretudo, que o prefeito tenha a sensibilidade para realizar um concurso que vai notabilizar sua gestão.Brasília foi resultado de concurso internacional nos anos cinquenta, hoje é Patrimônio da Humanidade; o Paço é fruto de concurso na gestão Benassi, e todos promovidos pelo IAB.

Eduardo Carlos Pereira é Arquiteto e Urbanista