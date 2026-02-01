Novembro e dezembro tiveram redução de 3.244 postos de emprego formal na cidade, o que é mais do que o emprego gerado entre maio e outubro de 2025 (3.152). No comparativo com anos anteriores, 2025 teve redução de quase 40% na geração de vagas formais em relação a 2024, que registrou 5.327 postos abertos na cidade. Em relação a 2023, houve avanço, de 42%, pois o ano havia tido geração de 2.259 colocações na cidade.

O mês de dezembro de 2025 teve retrocesso significativo no emprego formal em Jundiaí. Foram 2.783 vagas perdidas, do saldo entre 6.588 admissões e 9.371 desligamentos, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Se o ano havia começado com força total na geração de novos postos na cidade, os últimos dois meses tiveram perda expressiva.

Ainda sobre o saldo de dezembro, a recessão atingiu também o Estado de São Paulo (-224.282) e o Brasil (-618.164), com retração em todos os setores. Em Jundiaí, foram 11 vagas perdidas na Agropecuária, 105 na Construção, 250 no Comércio, 625 na Indústria e 1.792 postos a menos em Serviços.

E, sendo o setor que mais perdeu vagas em dezembro, Serviços perdeu o posto de setor que mais gerou emprego em Jundiaí no ano passado. No saldo de 2025, o Comércio (1.212) aparece em primeiro lugar, seguido então por Serviços (927), Construção (673) e Indústria (413). No acumulado do ano, Agropecuária (-15) teve perda de vagas formais em Jundiaí.

País

O Brasil encerrou o ano de 2025 com a abertura de 1.279.498 postos de trabalho com carteira assinada.O número é fruto de 26,6 milhões de contratações e 25,3 milhões de demissões. E este foi o pior resultado para um ano consolidado desde 2020, ano da pandemia, quando o ano fechou com um saldo negativo de 189 mil.