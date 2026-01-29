Dados da Depa revelam que desde 2023 foram registrados 49,7 mil casos, sendo 20,9 mil apenas no ano passado. Além do serviço gratuito, o Estado conta com leis que tornam mais rígidas as penalidades para pessoas que cometem crimes contra animais.

Maus-tratos contra animais podem ser denunciados de maneira on-line em São Paulo. O Governo do Estado disponibiliza serviço exclusivo para receber queixas de forma anônima por meio da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa).

A Lei n° 18.184 é uma delas. O dispositivo legal proíbe o acorrentamento de cães e gatos por correntes ou cordas e dispõe sobre condições de alojamento e bem-estar dos pets. Os tutores que não cumprirem a norma podem ser punidos conforme a Lei Federal n° 9.605/1998.

Além disso, o Governo de São Paulo reconheceu o vira-lata ‘Caramelo’ como relevante expressão cultural do Estado como forma de dar visibilidade à causa animal.

Desde dezembro de 2025, a promoção de políticas públicas voltadas aos cães e gatos vai além com o programa ‘Pro Pet SP’, que garante a castração gratuita com previsão de castração de 52.850 animais até julho de 2026, em 256 municípios paulistas, com investimento total de R$ 10,5 milhões.

Denúncias

Em quatro anos, o Brasil registrou alta de 1.400% nos processos de maus-tratos a animais, o que representa 13 novas ocorrências por dia. A Depa atua para diminuir as ocorrências no Estado de São Paulo e é reconhecida por garantir o sigilo e o anonimato do denunciante.