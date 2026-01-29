“Esse trabalho é fundamental para garantir o cumprimento das normas técnicas. Foram retirados fios inoperantes e organizada a fiação excedente, o que melhora o aspecto visual da via e amplia a segurança para a população”, explicou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), Jeferson Coimbra.

A Prefeitura de Jundiaí concluiu as ações do mutirão de reordenamento de cabos de empresas de telecomunicações na avenida Clemente Rosa, na Vila Maringá. Os trabalhos abrangeram 43 postes ao longo da via e foram realizados por meio de parceria entre a Prefeitura, a CPFL Piratininga e as operadoras de telecomunicações.

As equipes atuarão em ruas e avenidas de maior fluxo de veículos e pedestres da região Sul da cidade até o dia 18 de março,. O cronograma das próximas ações foi definido de forma integrada entre a Prefeitura e a concessionária de energia:

04 de fevereiro – rua do Centenário: 22 postes;

11 de fevereiro – rua Padre Felisberto Schubert: 15 postes;

18 e 25 de fevereiro – rua Londrina: 40 postes;

04 e 11 de março – avenida Dr. Adoniro Ladeira: 43 postes;

18 de março – rua Ibiporã: 33 postes.

Após a conclusão dos trabalhos nas vias principais, as equipes atuarão no reordenamento da fiação de outros dois mil postes do bairro. “Fios pendentes podem causar acidentes graves com pedestres, ciclistas e motociclistas. Com essa força-tarefa, mitigamos riscos e entregamos um bairro mais seguro e organizado”, concluiu o diretor de Iluminação da SMISP, Carlos Bocci.