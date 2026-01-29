Um jovem de 21 anos foi preso em Campo Limpo Paulista nesta quinta-feira (29) por suspeita de participar do roubo de motocicleta na região do bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Campo Limpo Paulista, por volta das 8h, o Centro de Controle Operacional (C.C.O.) da GCM informou o roubo de motocicleta às viaturas em patrulhamento.

Segundo os dados, dois indivíduos armados, ocupando uma motocicleta Honda Fan vermelha, teriam subtraído uma motocicleta modelo Sahara e, após serem pressionados por equipes da GCM de Jundiaí, fugiram em direção a Campo Limpo Paulista pela Avenida José Mezzalira.