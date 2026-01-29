Um jovem de 21 anos foi preso em Campo Limpo Paulista nesta quinta-feira (29) por suspeita de participar do roubo de motocicleta na região do bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.
De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Campo Limpo Paulista, por volta das 8h, o Centro de Controle Operacional (C.C.O.) da GCM informou o roubo de motocicleta às viaturas em patrulhamento.
Segundo os dados, dois indivíduos armados, ocupando uma motocicleta Honda Fan vermelha, teriam subtraído uma motocicleta modelo Sahara e, após serem pressionados por equipes da GCM de Jundiaí, fugiram em direção a Campo Limpo Paulista pela Avenida José Mezzalira.
Instantes depois, uma viatura composta pelos patrulheiros Rodrigues e Nathalia localizou duas motocicletas com as características informadas pela estrada da Figueira Branca e iniciou o acompanhamento. Durante a fuga, um dos condutores seguiu sentido rua Topázio, no bairro Estância Figueira Branca, onde perdeu o controle da motocicleta, caiu ao solo e abandonou o veículo, correndo em direção a uma área de mata na Rua Rubi.
Equipes do Apoio Tático da GCM de Jundiaí chegaram rapidamente ao local e, com auxílio de cães farejadores do Canil, iniciaram varredura na mata em busca do suspeito. Paralelamente, outra guarnição da GCM de Campo Limpo Paulista, composta pelos GMs Gonçalves e Christiane, também prestava apoio e realizou acompanhamento da motocicleta Sahara na região do Jardim Monte Alegre, porém o segundo envolvido conseguiu evadir, tomando rumo ignorado.
No ponto onde ocorreu a queda, além da motocicleta, os guardas apreenderam um aparelho celular, um simulacro de arma de fogo e um par de tênis pertencente ao suspeito, materiais que auxiliaram o trabalho das equipes do Canil.
Pouco tempo depois, com base no rastro indicado pelos cães, a viatura 366, composta pelos patrulheiros Melo e Neves, localizou e abordou o jovem de 21 anos na Vila da Conquista. Durante a abordagem, o suspeito apresentava ferimentos nos pés e na perna, compatíveis com a fuga pela mata.
Conduzido à Delegacia de Polícia, ele foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça. As motocicletas foram apreendidas. O proprietário da Sahara compareceu à unidade policial, reconheceu o detido como um dos autores do roubo e teve seu veículo restituído.