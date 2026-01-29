O coral busca tenores, baixos e barítonos. Não é necessário ter leitura musical, mas é indispensável possuir boa afinação e experiência musical. Todos os candidatos passarão por um teste vocal e cênico. Aqueles que não forem selecionados serão convidados a integrar a ‘Oficina Coral’, voltada para adultos iniciantes que tenham noção de musicalização e interesse em construir uma base sólida no canto coral.

O coral municipal adulto, um dos corpos artísticos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), segue com inscrições abertas para novos integrantes. O grupo busca ampliar sua diversidade vocal com vozes masculinas, fortalecendo o equilíbrio sonoro e a qualidade artística do coral.

As vagas são limitadas tanto para o coral adulto quanto para a ‘Oficina Coral’. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário on-line disponível no site da Cultura.

A diretora e regente do coral municipal, Vastí Atique, reforça a importância da participação masculina. “Para que o coro tenha um bom desempenho, precisamos de equilíbrio vocal entre os naipes e, no momento, estamos precisando de vozes masculinas”.

Teste vocal e cênico

Os testes ocorrerão nos dias 10 e 12 de fevereiro, com possibilidade de abertura de novas datas conforme a demanda. Os ensaios do coral adulto têm início previsto para o dia 24 de fevereiro e ocorrem semanalmente às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Espaço Expressa, localizado na avenida União dos Ferroviários, 1.760, antigo Complexo Fepasa.

Coral Infantojuvenil