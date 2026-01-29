O coral municipal adulto, um dos corpos artísticos vinculados à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), segue com inscrições abertas para novos integrantes. O grupo busca ampliar sua diversidade vocal com vozes masculinas, fortalecendo o equilíbrio sonoro e a qualidade artística do coral.
O coral busca tenores, baixos e barítonos. Não é necessário ter leitura musical, mas é indispensável possuir boa afinação e experiência musical. Todos os candidatos passarão por um teste vocal e cênico. Aqueles que não forem selecionados serão convidados a integrar a ‘Oficina Coral’, voltada para adultos iniciantes que tenham noção de musicalização e interesse em construir uma base sólida no canto coral.
As vagas são limitadas tanto para o coral adulto quanto para a ‘Oficina Coral’. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário on-line disponível no site da Cultura.
A diretora e regente do coral municipal, Vastí Atique, reforça a importância da participação masculina. “Para que o coro tenha um bom desempenho, precisamos de equilíbrio vocal entre os naipes e, no momento, estamos precisando de vozes masculinas”.
Teste vocal e cênico
Os testes ocorrerão nos dias 10 e 12 de fevereiro, com possibilidade de abertura de novas datas conforme a demanda. Os ensaios do coral adulto têm início previsto para o dia 24 de fevereiro e ocorrem semanalmente às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, no Espaço Expressa, localizado na avenida União dos Ferroviários, 1.760, antigo Complexo Fepasa.
Coral Infantojuvenil
Além do coral municipal adulto, os corais municipais infantojuvenis também estão com inscrições abertas pelo site da Cultura, com atividades voltadas para diferentes faixas etárias. O pré-coral Cidade das Crianças, destinado a crianças de 5 a 7 anos, realiza ensaios no Espaço Expressa, às quartas-feiras, com turmas nos períodos da manhã e da tarde.
Já o coral infantojuvenil Cidade das Crianças, voltado a crianças de 8 a 11 anos, com ou sem experiência musical, conta com dois núcleos: o Núcleo Retiro, com ensaios às segundas-feiras na sede do Grupo Sol da Cidadania, e o Núcleo Expressa, com encontros às terças-feiras, também no Espaço Expressa.