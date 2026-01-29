A Prefeitura de Itatiba anuncia a programação do "Carnaval Compartilhe Sua Alegria 2026", organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, que será realizado entre os dias de 13 e 17 de fevereiro, a começar pela abertura oficial, em que o prefeito Thomás Capeletto de Oliveira fará a tradicional entrega da chave da cidade para o Rei Momo – as inscrições para o concurso que elegerá a Corte carnavalesca estão abertas até as 16h da próxima terça-feira (3).
O Carnaval 2026 de Itatiba chega com novidades: serão 15 atrações locais para unir todas as gerações na folia. Vai ter opção de axé, samba, pagode e até eletrônico – com a realização da 2ª edição do Back to Bloco, sucesso na estreia do ano passado e que volta neste ano com DJ’s fazendo a festa no Largo do Rosário.
A programação da noite de sexta-feira segue tradicional, começando com a apresentação carnavalesca da centenária Corporação Musical Santa Cecília (20h), passando pela abertura oficial (21h) e terminando com Bloco Demônios Acadêmicos da Benjamin, no estilo satírico e vai-quem-quer desde 1978.
A Praça da Bandeira, coração do Carnaval itatibense, vai receber trio elétrico, inspirado nos grandes carnavais, para garantir a animação. Ele será comandado pela cantora Sayô, finalista do Programa Canta Comigo 2024 (Rede Record) e que agora traz toda sua alegria e irreverência para o trio itatibense.
Outra novidade anunciada pela Secretaria de Cultura e Turismo promete agradar toda a família: as matinês estendidas. Neste ano, as matinês realizadas nas tardes de domingo e terça-feira ganham uma hora a mais por edição. Começam às 15h e seguirão até 18h, para a criançada aproveitar por mais tempo o espaço carnavalesco que será montado especialmente para elas na Praça da Bandeira.
Agito diurno
A partir das 12h30 do sábado (14), o Carnaval de Itatiba volta a agitar o Centro da cidade. A rua Dr. Jorge Tibiriçá recebe a concentração do Bloco Tradição, com cortejo que sai às 13h, passando pelas ruas Tobias Franco e Benjamin Constant até a Piza e Almeida, onde está o Clube 7 de Setembro. Chegando lá, o Bloco vai comandar uma roda de samba que segue até o início da noite (19h).
Domingo, segunda e terça, a Praça da Bandeira terá música a partir das 14h, com DJ no palco. No domingo (15), às 15h, o grupo Nos Quintais da Vida sobe ao palco para uma apresentação antes do trio elétrico com a cantora Sayô, a partir das 16h30.
Segunda (16), 15h, tem show do grupo Comunidade do Samba e, às 17h, show com o grupo Madeira de Lei. Na terça (17), tem 15h o grupo De Bem Com a Vida e, a partir das 16h30, Sayô em cima do trio.
Também na terça o Largo do Rosário vai receber, a partir das 13h, o Back to Bloco: 2º Carnaval Eletrônico de Itatiba, com a participação de diversos DJs.
Noites na Praça
Além da abertura, as quatro noites seguintes terão atrações na Praça da Bandeira. Sábado (14) tem o grupo de pagode Ideia+ (21h); domingo (15) tem apresentação do Afoxé Ilê Axé Ogum Alake, com Vanessa de Ogum (19h30), uma manifestação cultural com o intuito de trazer muita paz para a festa. Em seguida, vem o desfile da Escola de Samba Águia Dourada, do Jardim das Nações (20h). Segunda (16) tem show com o Grupo Piracema (20h) e terça (17), no mesmo horário, fechando a programação 2026, o show é com o grupo Pegada Nossa.
Inclusão carnavalesca
Assim como a Hora da Inclusão nas festas municipais de Itatiba, quando os estímulos sensoriais são diminuídos para dar mais conforto às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a programação do Carnaval 2026 terá uma atração especial para este público.
Será com o Bloquinho Mosaico, que sairá na manhã de segunda-feira (16), às 9h, na avenida Cavalheiro José Ferrari, na altura do número 415, em frente ao Rotary/Apami, ao lado do Parque Ferraz Costa. O percurso do bloco seguirá até a Praça Santa Cruz, na rua Antônio Ferraz Costa. Durante o trajeto, os participantes poderão desfrutar de um ambiente inclusivo.
Cortes
O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Itatiba realiza na tarde desta sexta (30), a eleição da Corte da Melhor Idade no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no Jardim Vitória, dentre os membros que se inscreveram. Para esta Corte 50+, o Rei e a Rainha receberão R$ 1 mil cada, e as princesas receberão R$ 500 cada.
Já as inscrições gratuitas para a Corte Carnavalesca Adulta seguem até 16h da próxima terça-feira (3), para eleger Rei Momo e a Rainha – a premiação é de R$ 3 mil para cada – e duas Princesas – cada uma receberá prêmio de R$ 2 mil. Será um total de R$ 10 mil de prêmios em dinheiro aos eleitos no domingo seguinte (8), no Parque Luís Latorre.
Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, comprovar residência em Itatiba e ter Ensino Fundamental concluído. Ficha de inscrição e regulamento estão disponíveis na sede da Secretaria, no Parque Ferraz Costa, e no site da Prefeitura de Itatiba (www.itatiba.sp.gov.br). Mais informações pelo telefone 4538-0917.
Programação Carnaval Compartilhe sua Alegria 2026
- 13/2 Sexta-feira
Praça da Bandeira
20h - Corporação Musical Santa Cecília
21h - Abertura oficial: entrega da chave da cidade ao Rei Momo
21h30 - Bloco Demônios Acadêmicos da Benjamin
22h30 - Encerramento
- 14/2 Sábado
Rua Dr. Jorge Tibiriçá
12h30 - Concentração do Bloco Tradição
13h - Início do Bloco Tradição a partir da rua Dr. Jorge Tibiriçá e trajeto pelas ruas Tobias Franco, Benjamin Constant e Piza e Almeida até o Clube 7 de Setembro, com roda de samba até às 19h
Praça da Bandeira
21h - Show com o grupo Ideia+
22h30 - Encerramento
- 15/2 Domingo
Praça da Bandeira
14h - DJ no palco
15h - Matinê Infantil até às 18h
15h - Show com o grupo Nos Quintais da Vida
16h30 - Trio Elétrico com a cantora Sayô
19h30 - Afoxé Ilê Axé Ogum Alake com Vanessa de Ogum
20h - Desfile da Escola de Samba Águia Dourada a partir da Rua Dr. Jorge Tibiriçá, seguindo para Praça da Bandeira
22h Encerramento
- 16/2 Segunda-feira
Vila Mutton/Santa Cruz
9h - Bloquinho Mosaico: início na Av. Cavalheiro José Ferrari seguindo até Praça Santa Cruz
Praça da Bandeira
14h - DJ no palco
15h - Show com o grupo Comunidade do Samba
17h - Show com o grupo Madeira de Lei
20h - Show com o Grupo Piracema
21h30 - Encerramento
- 17/2 Terça-feira
Largo do Rosário
13h - Back to Bloco: 2º Carnaval Eletrônico de Itatiba com DJs
19h - Encerramento
Praça da Bandeira
14h - DJ no palco
15h - Matinê Infantil até às 18h
15h - Show com o grupo De Bem Com a Vida
16h30 - Trio Elétrico com a cantora Sayô
20h - Show com o grupo Pegada Nossa
21h30 - Encerramento