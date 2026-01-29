Na noite desta quarta-feira (28), por volta das 23h30, policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão agiram rapidamente e apreenderam três adolescentes suspeitos de envolvimento em um assalto a um motorista de aplicativo, em Jundiaí.

Os infratores - dois de 17 anos e um de 16 -, utilizaram o perfil de uma mulher para solicitar a corrida, estratégia usada para ludibriar o condutor e reduzir suspeitas. Ao chegar ao local indicado, a vítima foi rendida e teve seus pertences roubados.

Durante patrulhamento preventivo, uma equipe do 11º BPM/I foi acionada pelo motorista roubado. Após diligências no bairro Jardim Novo Horizonte, os policiais localizaram os três suspeitos, que foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial.