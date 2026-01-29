Uma ação da 2ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar, em Itatiba, no final da noite desta quarta-feira (28), resultou na recuperação de uma carreta roubada e na libertação da vítima, que estava mantida em cativeiro em Barueri. O roubo havia ocorrido em Jandira.

A empresa responsável pelo monitoramento da carreta entrou em contato com a Polícia Militar informando que o veículo havia saído da rota e emitia sinal em Itatiba. Os soldados Peclat e Gustavo foram deslocados e localizaram o cavalo mecânico da carreta trafegando no contrafluxo da rodovia das Estâncias.

O condutor inicialmente não obedeceu à ordem de parada, mas acabou se rendendo e parando o veículo poucos instantes depois. Na cabine estavam o motorista e um passageiro que, ao serem questionados, confessaram participação no crime.