Uma ação da 2ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar, em Itatiba, no final da noite desta quarta-feira (28), resultou na recuperação de uma carreta roubada e na libertação da vítima, que estava mantida em cativeiro em Barueri. O roubo havia ocorrido em Jandira.
A empresa responsável pelo monitoramento da carreta entrou em contato com a Polícia Militar informando que o veículo havia saído da rota e emitia sinal em Itatiba. Os soldados Peclat e Gustavo foram deslocados e localizaram o cavalo mecânico da carreta trafegando no contrafluxo da rodovia das Estâncias.
O condutor inicialmente não obedeceu à ordem de parada, mas acabou se rendendo e parando o veículo poucos instantes depois. Na cabine estavam o motorista e um passageiro que, ao serem questionados, confessaram participação no crime.
A carreta, que havia sido desatrelada e abandonada em outro ponto da cidade, também foi localizada. O baú estava vazio, inclusive porque o veículo havia sido roubado sem carga.
Com a prisão dos suspeitos, a quadrilha libertou a vítima, que estava sendo mantida em cativeiro em Barueri desde o roubo ocorrido em Jandira.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde ambos os suspeitos foram presos em flagrante por roubo e cárcere privado, com qualificadoras.