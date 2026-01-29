A iniciativa é da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As inscrições continuam abertas até o dia 6 de fevereiro, tanto on-line, pelo site da prefeitura, quanto presencialmente, no plantão instalado no Ginásio do Bolão.

Desde a abertura das inscrições, no dia 7 de janeiro, os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV já contabilizam mais de 24 mil inscritos, reforçando a grande procura da população por moradia de interesse social em Jundiaí.

O atendimento presencial é destinado especialmente às pessoas que não possuem acesso à internet ou que encontram dificuldades para realizar a inscrição on-line.

Para a secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, os números demonstram o impacto social do programa. “Os mais de 24 mil inscritos mostram o quanto o acesso à moradia é uma demanda urgente e legítima da população. Estamos trabalhando para garantir um processo organizado, transparente e justo, seguindo rigorosamente os critérios definidos em edital. Reforçamos que as inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro e que o plantão no Bolão continua disponível para orientar as famílias que precisarem de apoio.”

A Secretaria de Habitação Social reforça que o processo não é por sorteio, mas sim por seleção, com base em pontuação e critérios sociais definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, conforme as portarias do Ministério das Cidades. As famílias com maior pontuação, em situação de maior vulnerabilidade social, terão prioridade, sendo o processo posteriormente avaliado pela Caixa Econômica Federal.