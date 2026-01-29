Desde a abertura das inscrições, no dia 7 de janeiro, os empreendimentos Residenciais Cravos III e IV já contabilizam mais de 24 mil inscritos, reforçando a grande procura da população por moradia de interesse social em Jundiaí.
A iniciativa é da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social, e integra o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). As inscrições continuam abertas até o dia 6 de fevereiro, tanto on-line, pelo site da prefeitura, quanto presencialmente, no plantão instalado no Ginásio do Bolão.
O atendimento presencial é destinado especialmente às pessoas que não possuem acesso à internet ou que encontram dificuldades para realizar a inscrição on-line.
Para a secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, os números demonstram o impacto social do programa. “Os mais de 24 mil inscritos mostram o quanto o acesso à moradia é uma demanda urgente e legítima da população. Estamos trabalhando para garantir um processo organizado, transparente e justo, seguindo rigorosamente os critérios definidos em edital. Reforçamos que as inscrições seguem abertas até o dia 6 de fevereiro e que o plantão no Bolão continua disponível para orientar as famílias que precisarem de apoio.”
A Secretaria de Habitação Social reforça que o processo não é por sorteio, mas sim por seleção, com base em pontuação e critérios sociais definidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, conforme as portarias do Ministério das Cidades. As famílias com maior pontuação, em situação de maior vulnerabilidade social, terão prioridade, sendo o processo posteriormente avaliado pela Caixa Econômica Federal.
Outro ponto importante é que, para efetivar a inscrição, o interessado deve estar cadastrado no Sistema Municipal de Informações Habitacionais (Simih), com os dados atualizados. O cadastro no sistema, por si só, não garante participação automática nos programas habitacionais — é indispensável realizar a inscrição específica enquanto o empreendimento estiver com inscrições abertas.
Todas as informações oficiais, incluindo requisitos, critérios completos e cronograma, estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município e nos canais institucionais da Prefeitura de Jundiaí.
Ginásio do Bolão – Espaço do Handebol
Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/n – Anhangabaú
Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Sábados e domingos, das 8h às 12h