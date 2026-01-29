A iniciativa integra o plano de políticas públicas voltado à construção de uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva e foi abraçada pela iniciativa privada que viabilizou o projeto junto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a empresa Rinem, entregou o primeiro Jardim Sensorial, localizado no Parque do Cerrado, no Residencial Jundiaí. O espaço é planejado para acolher e oferecer estímulos às famílias atípicas de Jundiaí.

“O Jardim Sensorial do Parque do Cerrado nasce de uma escuta do Clube de Mães Atípicas do Fundo Social, que trouxe a necessidade de a cidade contar com espaços descentralizados e mais preparados para acolher crianças e famílias neurodivergentes. A iniciativa reforça o nosso compromisso em ouvir, acolher e dar visibilidade às demandas desse público, abrindo caminhos para o diálogo e para a construção de uma Jundiaí mais inclusiva”, afirma a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli.

De acordo com o prefeito Gustavo Martinelli, a entrega do Jardim Sensorial representa mais um passo dentro de um conjunto amplo de ações voltadas às famílias atípicas no município. “Este jardim é uma das muitas iniciativas que estamos desenvolvendo para a cidade. Em breve vamos inaugurar o Espaço Girassóis, um parque sensorial voltado à inclusão e à integração infantil, no Mundo das Crianças, sendo o maior ambiente sensorial da América Latina, bem como um Centro Integrado de atendimento às famílias atípicas. Tudo isso faz parte de um planejamento sério, construído com diálogo e sensibilidade, para tornar nossa cidade cada vez mais inclusiva”, destacou.

Um espaço feito para o bem-estar e a inclusão

O Jardim Sensorial é um espaço desenvolvido para promover experiências que estimulem os sentidos, despertando percepções por meio do tato, olfato, visão e audição, contribuindo para o bem-estar, a inclusão e o desenvolvimento sensorial de todas as idades. Por isso, cada elemento é pensado para provocar sensações específicas, como a calçada sensorial, que traz diferentes texturas, permitindo um caminhar com experiência tátil, enquanto a floreira sensorial reúne plantas com aromas, cores e superfícies variadas, estimulando o tato e o olfato.