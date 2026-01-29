29 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PRESO PELA PM

Revoltado com o fim do relacionamento, homem agride a ex

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs prenderam o homem em flagrante
Os PMs prenderam o homem em flagrante

Um homem foi preso por agressão e violência doméstica e psicológica na noite desta quarta-feira (28), no bairro Água Doce, em Jundiaí. Inconformado com o fim do relacionamento e após descobrir que a ex-companheira mantinha conversas com outro homem pelo WhatsApp, ele a agrediu. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, com a informação de que um casal estaria se agredindo. No local, os cabos Iório e Miguel, com o soldado Ferreira, encontraram a situação já controlada por familiares.

Em conversa com a vítima e testemunhas, os policiais apuraram que o agressor não aceitava o término do relacionamento e havia se exaltado após acessar mensagens no celular da mulher. Segundo a vítima, ele possui passagens criminais e apresenta comportamento violento.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários