Um homem foi preso por agressão e violência doméstica e psicológica na noite desta quarta-feira (28), no bairro Água Doce, em Jundiaí. Inconformado com o fim do relacionamento e após descobrir que a ex-companheira mantinha conversas com outro homem pelo WhatsApp, ele a agrediu. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, com a informação de que um casal estaria se agredindo. No local, os cabos Iório e Miguel, com o soldado Ferreira, encontraram a situação já controlada por familiares.

Em conversa com a vítima e testemunhas, os policiais apuraram que o agressor não aceitava o término do relacionamento e havia se exaltado após acessar mensagens no celular da mulher. Segundo a vítima, ele possui passagens criminais e apresenta comportamento violento.