Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
LEI SANCIONADA

SP reconhece “Vira-Lata Caramelo” como expressão cultural

Por Redação | Governo do Estado de SP
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Governo de SP
Projeto dá visibilidade à causa da proteção animal
Projeto dá visibilidade à causa da proteção animal

O governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei 419/2023 do legislativo que reconhece o “Vira-Lata Caramelo” como expressão de relevante interesse cultural de São Paulo. A sanção foi publicada na edição de 22 de janeiro do Diário Oficial do Estado e já está em vigor.

“Respeitar os animais e proteger as vidas deles é um exercício de humanidade. Sabemos o quanto é importante acolher um cachorrinho quando ele procura um lugar para deitar, alguém pra ficar perto ou simplesmente mostrar como está feliz na nossa companhia. É uma troca de amor, carinho e cuidado”, afirmou o governador.

A iniciativa dá visibilidade à causa da proteção animal. De acordo com o texto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o vira-lata caramelo pode ser considerado um símbolo do Brasil, tanto pela ampla presença de cães com esse perfil em todo o país quanto por representar a maior parcela dos animais abandonados que aguardam resgate ou adoção.

