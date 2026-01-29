Neste sábado (31), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí, acontece a primeira edição de 2026 da Feira de Adoção de Animais, do Grupo Adoção e Afeto. A feira é uma oportunidade para que quem busca uma fiel companhia.

O evento terá cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes têm a primeira consulta do pet assegurada pela ONG, com a veterinária responsável.

A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente. Além disso, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a feira oferecerá alguns benefícios.