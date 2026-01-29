Neste sábado (31), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí, acontece a primeira edição de 2026 da Feira de Adoção de Animais, do Grupo Adoção e Afeto. A feira é uma oportunidade para que quem busca uma fiel companhia.
O evento terá cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos. Todos os adotantes têm a primeira consulta do pet assegurada pela ONG, com a veterinária responsável.
A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar, de uma família que os ame, para demonstrar todo o seu carinho, dedicação e gratidão. Eles são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente. Além disso, já estão castrados, vermifugados e vacinados, e o adotante já conhece o seu tamanho. Para os adotantes de pets adultos, a feira oferecerá alguns benefícios.
Para adotar, é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência. Quem se dispõe a adotar também deve responder a um questionário para a ONG saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e se entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; e se o pet é o ideal para o interessado. O instituto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, entre outros itens. A taxa de adoção é de R$ 100.
As pessoas também podem fazer doações espontâneas, que são sempre bem-vindas para custeio do trabalho da ONG com os animais resgatados e tratados. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira com o compromisso de levá-lo para castrar no dia e horário pré-agendado.
Serviço:
Feira de Adoção de Animais do Grupo Adoção e Afeto
Dia: sábado (31)
Horário: das 11h ?às 15h
Local: hall da entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6000, Vila Rio Branco
Entrada franca no evento