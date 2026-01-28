O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de nível superior em instituições de ensino privadas. O?público-alvo são brasileiros sem diploma de nível superior.

Estudantes tem até esta quinta-feira (29) para realizar inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2026. As vagas disponibilizadas pelas instituições privadas de ensino superior estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, além de ter participado de edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e/ou de 2025; obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame; e não ter zerado a prova de redação.

No caso das bolsas integrais, é necessário que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de 1,5 salário mínimo. Já para bolsas parciais, é preciso que a renda familiar bruta mensal por pessoa não exceda o valor de três salários mínimos.

O Prouni reserva bolsas a pessoas com deficiência e aos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos. No momento da inscrição, o candidato poderá optar por concorrer a bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas, desde que cumpra as condições legais.

Bolsas disponíveis