CAMPEÃ OLÍMPICA

Sesc Jundiaí realiza vivência com Ana Marcela Cunha no Bolão

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Sesc Jundiaí
Atividade do ‘Sesc Verão’ apresenta técnicas e trajetória da maior medalhista da história das maratonas aquáticas
Atividade do ‘Sesc Verão’ apresenta técnicas e trajetória da maior medalhista da história das maratonas aquáticas

O Sesc Jundiaí realiza no próximo domingo (1°) uma vivência conduzida pela nadadora, campeã olímpica em Tóquio 2020 e heptacampeã mundial, Ana Marcela Cunha. A atividade integra a programação do ‘Sesc Verão’ e será realizada às 8h, na piscina do Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr. (Bolão).

Ana Marcela vai compartilhar estratégias e o preparo físico exigidos pelas competições em águas abertas. Ela, que é considerada a maior maratonista aquática de todos os tempos, acumula 16 medalhas em campeonatos mundiais e foi eleita oito vezes a melhor nadadora do mundo na modalidade. Durante o encontro, a atleta demonstrará as técnicas que a consolidaram como a primeira mulher brasileira a conquistar o ouro olímpico na natação e oferecerá ao público um panorama detalhado de sua rotina de alta performance.

As vagas para nadar ao lado da atleta exigiam inscrição prévia e já estão esgotadas. No entanto, o evento é aberto ao público e representa uma oportunidade para jovens atletas e entusiastas do esporte conhecerem a metodologia da atleta que segue liderando o ranking mundial aos 32 anos.

Devido à realização da Festa da Uva no entorno do Bolão, o estacionamento do complexo não estará disponível.

Serviço

Evento: Maratona Aquática, com Ana Marcela Cunha;
Data: 1° de fevereiro;
Horário: 8h;
Local: Piscina do Bolão - Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Jr.; 
Endereço: rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº, Anhangabaú;
Obs.: As vagas para nadar estão esgotadas, mas o público pode acompanhar da arquibancada sem necessidade de inscrição. O Estacionamento não estará disponível devido à Festa da Uva.

