Durante o encontro, foram eleitos o presidente, o primeiro e o segundo secretários, além da designação dos membros que irão compor as câmaras técnicas do Comdema. Participaram da reunião representantes da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Defesa Civil, do Departamento de Água e Esgoto (DAE) Jundiaí, além de entidades da cidade e a sociedade civil.

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema) realizou na Prefeitura de Jundiaí a primeira reunião do mandato 2025-2027 na última semana. O principal ponto da pauta foi a definição do processo eleitoral da mesa diretora do conselho. Os novos conselheiros foram escolhidos no final de 2025, e a reunião marcou o início oficial das atividades do colegiado em 2026.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Antônio Bedin, falou sobre a importância do conselho como espaço de participação social nas decisões ambientais do município. “O Comdema contribui para o fortalecimento das políticas ambientais e atua de forma parceira com o Poder Eexecutivo, especialmente diante dos desafios de conciliar preservação ambiental e desenvolvimento urbano”, destacou.

Para o mandato 2025-2027, foi eleito presidente do Comdema Nivaldo José Callegari, que assume o cargo pela segunda vez consecutiva. Em sua fala, ele ressaltou a relevância do conselho na defesa do desenvolvimento sustentável de Jundiaí e relembrou a atuação do colegiado em pautas estratégicas ao longo dos últimos anos, como a proteção da Serra do Japi e a contribuição em instrumentos de planejamento urbano.

A eleição e definição da mesa diretora reforçam a importância da participação da sociedade civil no Comdema, garantindo equilíbrio nas decisões e fortalecendo o diálogo e a atuação conjunta com o Executivo nas políticas ambientais do município.