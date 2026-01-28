28 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
POLÍCIA MILITAR

Ao tentar ver a filha, homem é preso suspeito de agredir sua ex

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os policiais prenderam o ex-companheiro, que negou a agressão
Os policiais prenderam o ex-companheiro, que negou a agressão

Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, na manhã desta quarta-feira (28), em Itupeva, suspeito de agredir a ex-companheira com um apertão no pescoço.

A PM foi acionada pela vítima, que relatou aos policiais que o ex-companheiro havia acabado de fugir do local após agarrá-la pelo pescoço, ao ser impedido de entrar no imóvel.

Enquanto os policiais colhiam o depoimento da mulher, o suspeito retornou ao local e confirmou que havia estado ali minutos antes, alegando que queria conversar com a filha, mas que teria sido impedido pela ex-companheira.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, a mulher informou que havia solicitado medida protetiva de urgência contra ele. Na delegacia, porém, foi constatado que o homem ainda não havia sido notificado da decisão judicial - e que a própria vítima também não tinha conhecimento de que o pedido já havia sido deferido.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e formalmente cientificado da medida protetiva.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários