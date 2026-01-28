Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, na manhã desta quarta-feira (28), em Itupeva, suspeito de agredir a ex-companheira com um apertão no pescoço.

A PM foi acionada pela vítima, que relatou aos policiais que o ex-companheiro havia acabado de fugir do local após agarrá-la pelo pescoço, ao ser impedido de entrar no imóvel.

Enquanto os policiais colhiam o depoimento da mulher, o suspeito retornou ao local e confirmou que havia estado ali minutos antes, alegando que queria conversar com a filha, mas que teria sido impedido pela ex-companheira.