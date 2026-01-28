A tradição da confraternização familiar, a devoção, boa comida, voluntariado e muita animação são os ingredientes principais de uma festa que chega aos 23 anos de existência em Jundiaí. Criada pela Paróquia São João Bosco em homenagem ao padroeiro, São João Bosco, neste ano o evento está marcado para os dias 31 de janeiro e 1, 7 e 8 de fevereiro. A entrada é gratuita.

“Fazemos tudo isso com a intenção de unir as famílias e amigos, inclusive de outras denominações religiosas. Queremos cultivar a alegria de estar em comunhão familiar, pois ser cristão também é isso”, explica o pároco Michael Henrique dos Santos.

O cardápio reserva delícias, como nhoque, macarrão, rondelle, linguiça caipira, costela a bafo, lanches de pernil e costela, batata e polenta fritas e doces. Para beber, estarão à disposição cervejas, refrigerantes e sucos. Aos sábados, o atendimento será das 18h às 22h e, nos domingos, sempre das 11h às 15h.