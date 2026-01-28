A tradição da confraternização familiar, a devoção, boa comida, voluntariado e muita animação são os ingredientes principais de uma festa que chega aos 23 anos de existência em Jundiaí. Criada pela Paróquia São João Bosco em homenagem ao padroeiro, São João Bosco, neste ano o evento está marcado para os dias 31 de janeiro e 1, 7 e 8 de fevereiro. A entrada é gratuita.
“Fazemos tudo isso com a intenção de unir as famílias e amigos, inclusive de outras denominações religiosas. Queremos cultivar a alegria de estar em comunhão familiar, pois ser cristão também é isso”, explica o pároco Michael Henrique dos Santos.
O cardápio reserva delícias, como nhoque, macarrão, rondelle, linguiça caipira, costela a bafo, lanches de pernil e costela, batata e polenta fritas e doces. Para beber, estarão à disposição cervejas, refrigerantes e sucos. Aos sábados, o atendimento será das 18h às 22h e, nos domingos, sempre das 11h às 15h.
Um batalhão de voluntários, formado por aproximadamente 150 pessoas, trabalhará todos os finais de semana no atendimento aos visitantes, produção de alimentos e limpeza do salão de festas da paróquia. “O objetivo é um só: o bem comum da comunidade. Por isso, o que mais queremos é que as pessoas venham prestigiar e se divertir em família”, convidou Janaina Brescansin Perez, voluntária há mais de 4 anos.
Orações
Antecedendo a semana da festa, a Paróquia realiza o Tríduo de Dom Bosco, com missas celebradas em honra ao padroeiro. O Tríduo ocorre nos dias 28, 29 e 30, sempre às 19h30. Já no dia 31 de janeiro, às 18h30, será celebrada a Solenidade de São João Bosco.
Todas as missas ocorrem na Igreja Matriz de São João Bosco, localizada na avenida Benedicto Castilho de Andrade, 1091, no Parque Residencial Eloy Chaves, em Jundiaí.