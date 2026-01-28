Depois de despencar do telhado de uma casa durante um furto em andamento, no Centro de Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (28), o suspeito do crime conseguiu retornar ao topo do imóvel e, ao se ver cercado por policiais militares, se jogou na tentativa de fugir. No entanto, acabou preso com ferimentos no rosto, provocados pela queda.

A Polícia Militar foi acionada por um vizinho do imóvel invadido, localizado na rua Conde de Monsanto. Quando os policiais militares chegavam ao local, ouviram o barulho de telhas quebrando, seguido de um forte estrondo no interior da residência, causado pela queda do homem que estava sobre o telhado.

Os policiais deram ordem para que o suspeito se entregasse, mas ele conseguiu escalar novamente e retornar ao telhado da casa, com a intenção de fugir. Nesse momento, porém, já estava cercado e, em ato de desespero, se lançou do alto do imóvel, batendo fortemente o rosto no chão.