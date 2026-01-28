Jundiaí será palco da 11ª edição da Feira Internacional de Logística – Brasil LOG, um dos principais eventos do setor no país. A feira será realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com entrada gratuita para profissionais que atuam em toda a cadeia logística. As inscrições já estão disponíveis no site oficial do evento: www.feiradelogistica.com.

A realização da Brasil LOG em Jundiaí conta com o apoio e a parceria da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), que terá um espaço institucional no evento para apresentar políticas públicas e programas voltados ao fortalecimento do setor produtivo e à geração de oportunidades.

