Jundiaí será palco da 11ª edição da Feira Internacional de Logística – Brasil LOG, um dos principais eventos do setor no país. A feira será realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com entrada gratuita para profissionais que atuam em toda a cadeia logística. As inscrições já estão disponíveis no site oficial do evento: www.feiradelogistica.com.
A realização da Brasil LOG em Jundiaí conta com o apoio e a parceria da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), que terá um espaço institucional no evento para apresentar políticas públicas e programas voltados ao fortalecimento do setor produtivo e à geração de oportunidades.
Entre os destaques, estará o programa Desenvolve +, que será apresentado ao público com seus quatro eixos estratégicos (Invest+, Inova+, Emprega+ e +Negócios), voltados ao desenvolvimento econômico, à inovação, à capacitação profissional e à atração de investimentos. O espaço também divulgará o Portal de Empregabilidade de Jundiaí, ferramenta que conecta trabalhadores e empresas, permitindo que profissionais se cadastrem para concorrer a vagas no setor logístico e que as empresas anunciem oportunidades de emprego de forma gratuita.
Além da SMDECT, outras secretarias municipais também estarão presentes no evento, como a Secretaria de Finanças, que prestará orientações às empresas e empreendedores sobre abertura de negócios no município, por meio do Balcão do Empreendedor, além de esclarecer dúvidas sobre serviços e procedimentos administrativos.
“A Brasil LOG é um evento estratégico para Jundiaí e para todo o setor logístico. A participação da prefeitura, por meio da SMDECT, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o apoio às empresas. Teremos um espaço para apresentar o Desenvolve +, o Portal de Empregabilidade e orientar empreendedores sobre abertura de negócios e outros serviços, aproximando o poder público do setor produtivo e criando um ambiente ainda mais favorável para investimentos e inovação”, ressaltou o Diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli.
A escolha de Jundiaí como sede reforça o protagonismo do município no cenário logístico nacional. Localizada entre os principais pólos econômicos do Brasil e estrategicamente integrada ao eixo rodoviário Anhanguera–Bandeirantes, a cidade se consolidou como um dos principais hubs logísticos do Estado de São Paulo.
Segundo Adelson Lopes, idealizador e organizador da Brasil LOG, a permanência da feira em Jundiaí ao longo de suas 11 edições é estratégica. “O município está entre os maiores PIBs do Brasil e do Estado de São Paulo, e concentra importantes empresas e centros de distribuição, fatores que reforçam sua relevância para o setor”, destaca Adelson.
A Brasil LOG deve reunir cerca de 90 expositores, contemplando diferentes nichos do universo logístico, como tecnologia, armazenagem, transporte, movimentação de cargas, serviços especializados e mão de obra qualificada. O evento se destaca por integrar diversos segmentos do mercado em um único espaço.
Além da área de exposições, a feira contará com palestras, workshops e momentos de networking, promovendo a troca de experiências, a apresentação de tendências, soluções inovadoras e lançamentos voltados ao setor.
A expectativa é que entre 5 mil e 7 mil visitantes, vindos de diversas regiões do país, passem pelo Parque da Uva, que possui 53 mil metros quadrados, com três pavilhões cobertos e ampla área externa, garantindo infraestrutura adequada para receber expositores e público.