28 de janeiro de 2026
LOGÍSTICA

Jundiaí sedia 11ª edição da Feira Brasil LOG em maio

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A Brasil LOG, um dos principais eventos do setor no país, será realizada pela 11ª vez em Jundiaí no Parque da Uva
Jundiaí será palco da 11ª edição da Feira Internacional de Logística – Brasil LOG, um dos principais eventos do setor no país. A feira será realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com entrada gratuita para profissionais que atuam em toda a cadeia logística. As inscrições já estão disponíveis no site oficial do evento: www.feiradelogistica.com.

A realização da Brasil LOG em Jundiaí conta com o apoio e a parceria da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), que terá um espaço institucional no evento para apresentar políticas públicas e programas voltados ao fortalecimento do setor produtivo e à geração de oportunidades.

Entre os destaques, estará o programa Desenvolve +, que será apresentado ao público com seus quatro eixos estratégicos (Invest+, Inova+, Emprega+ e +Negócios), voltados ao desenvolvimento econômico, à inovação, à capacitação profissional e à atração de investimentos. O espaço também divulgará o Portal de Empregabilidade de Jundiaí, ferramenta que conecta trabalhadores e empresas, permitindo que profissionais se cadastrem para concorrer a vagas no setor logístico e que as empresas anunciem oportunidades de emprego de forma gratuita.

Além da SMDECT, outras secretarias municipais também estarão presentes no evento, como a Secretaria de Finanças, que prestará orientações às empresas e empreendedores sobre abertura de negócios no município, por meio do Balcão do Empreendedor, além de esclarecer dúvidas sobre serviços e procedimentos administrativos.

A escolha de Jundiaí como sede reforça o protagonismo do município no cenário logístico nacional

“A Brasil LOG é um evento estratégico para Jundiaí e para todo o setor logístico. A participação da prefeitura, por meio da SMDECT, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e o apoio às empresas. Teremos um espaço para apresentar o Desenvolve +, o Portal de Empregabilidade e orientar empreendedores sobre abertura de negócios e outros serviços, aproximando o poder público do setor produtivo e criando um ambiente ainda mais favorável para investimentos e inovação”, ressaltou o Diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli.

A escolha de Jundiaí como sede reforça o protagonismo do município no cenário logístico nacional. Localizada entre os principais pólos econômicos do Brasil e estrategicamente integrada ao eixo rodoviário Anhanguera–Bandeirantes, a cidade se consolidou como um dos principais hubs logísticos do Estado de São Paulo.

Segundo Adelson Lopes, idealizador e organizador da Brasil LOG, a permanência da feira em Jundiaí ao longo de suas 11 edições é estratégica. “O município está entre os maiores PIBs do Brasil e do Estado de São Paulo, e concentra importantes empresas e centros de distribuição, fatores que reforçam sua relevância para o setor”, destaca Adelson.

A Brasil LOG deve reunir cerca de 90 expositores, contemplando diferentes nichos do universo logístico, como tecnologia, armazenagem, transporte, movimentação de cargas, serviços especializados e mão de obra qualificada. O evento se destaca por integrar diversos segmentos do mercado em um único espaço.

Além da área de exposições, a feira contará com palestras, workshops e momentos de networking, promovendo a troca de experiências, a apresentação de tendências, soluções inovadoras e lançamentos voltados ao setor.

A expectativa é que entre 5 mil e 7 mil visitantes, vindos de diversas regiões do país, passem pelo Parque da Uva, que possui 53 mil metros quadrados, com três pavilhões cobertos e ampla área externa, garantindo infraestrutura adequada para receber expositores e público.

