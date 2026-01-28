Um homem com mandados de prisão preventiva por homicídio e lesão corporal, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória de Santo Antão, na Paraíba, foi capturado por policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão, em uma empresa metalúrgica em Itupeva, nesta terça-feira (27). Ele é acusado de homicídio qualificado, praticado naquele estado em companhia de um comparsa, crime que resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida.

Os policiais receberam informações sobre os mandados de prisão contra o suspeito, que estaria trabalhando em uma empresa localizada no Jardim Santa Júlia. A equipe se deslocou até o local e foi recebida por um responsável pela empresa, que colaborou com a ação policial.

O homem foi chamado, apresentou-se e, após a confirmação de sua identidade, foi cientificado sobre os mandados de prisão preventiva. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia, onde houve o cumprimento formal das ordens judiciais.