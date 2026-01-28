Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e policiais militares da Força Tática do 49º Batalhão fecharam o cerco em Itatiba, na madrugada desta quarta-feira (28), a um veículo utilizado em um assalto a residência ocorrido em Socorro, no final da noite de terça-feira (27). Um homem suspeito de envolvimento no crime foi preso.

Os guardas municipais estavam na delegacia apresentando uma ocorrência quando receberam a informação de que o veículo usado no roubo estaria circulando por Itatiba. Em ação conjunta com a Força Tática, foi montado um cerco no município até a localização do automóvel suspeito, pela GM.

O condutor foi abordado e, com ele, foram encontrados dois celulares danificados. Questionado, o homem confessou participação no crime, mas alegou que não entrou na residência das vítimas. Segundo ele, sua função era permanecer no veículo, do lado de fora, para resgatar os comparsas após o roubo.