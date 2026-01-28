O Pronto Atendimento da Ponte São João apresentou um dos avanços mais significativos após a entrega de seu novo prédio, em setembro de 2024. A unidade passou de 91.954 pacientes atendidos em 2024 para 122.675 atendimentos em 2025, evidenciando o impacto direto dos investimentos em infraestrutura na ampliação do acesso aos serviços de saúde. Na sequência, o Pronto Atendimento Central registrou 167.019 atendimentos ao longo do período. A unidade da Vila Hortolândia contabilizou 145.949 atendimentos, enquanto o Pronto Atendimento do Retiro somou 70.564 atendimentos.

Além de absorver uma demanda crescente, as Unidades de Pronto Atendimento exercem papel fundamental na organização do fluxo assistencial da rede pública, por se tratar de um serviço essencial para situações agudas e de urgência, que exigem avaliação médica imediata, acolhimento qualificado e encaminhamento seguro. Buscar o Pronto Atendimento significa ter acesso a uma equipe preparada para avaliar riscos, priorizar casos conforme a gravidade, iniciar o tratamento adequado e orientar o paciente sobre a continuidade do cuidado na rede municipal de saúde, com encaminhamento para outros serviços quando necessário.

“A saúde pública exige cuidado constante, planejamento e dedicação diária. Em Jundiaí, esse compromisso se traduz em uma rede que funciona, evolui e gera confiança. Mesmo diante das demandas naturais do setor, o município construiu um modelo de atendimento que hoje é motivo de orgulho para a população. Essa confiança se reflete em frases que ouvimos com frequência, como ‘estar no São Vicente é garantia de cuidado’, reforçando o papel da instituição como referência regional no atendimento à população”, afirma o superintendente do HSV, Fernando Ramos.