Uma protetora de animais domésticos, responsável por uma ONG em Jundiaí, registrou um Boletim de Ocorrência por ameaça nesta terça-feira (27) contra um morador de Várzea Paulista. Segundo ela, o homem teria feito uma ameaça de morte velada em dezembro do ano passado, após um desentendimento envolvendo um cachorro adotado. A ameaça ocorreu, segundo o depoimento dela, no momento em que ela foi confrontá-lo sobre um suposto abandono de um cachorro adotado por ele. O Jornal de Jundiaí entrou em contato com o investigado, que também alegou que registrou BO contra a protetora por ameaça, injúria, calúnia e perturbação do sossego.

De acordo com o relato da protetora, o animal foi doado ao homem em setembro de 2025. Em dezembro, ele teria procurado a ONG com a intenção de devolver o cachorro, o que não foi possível naquele momento devido a um surto de doença que acometia os animais abrigados. Ainda conforme o BO, diante da negativa, o homem teria arremessado o cachorro por cima do muro da ONG. A protetora afirmou também ter visto um veículo identificado como pertencente à empresa onde ele trabalha deixando o local naquele momento.

Após o ocorrido, ela foi até a residência do homem para explicar a situação. Durante a conversa, segundo seu depoimento, ele teria feito uma ameaça de forma velada, dizendo que “daria cabo da vida dela”.