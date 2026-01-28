Nesta quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro 2026. E os clubes que estão em disputa nos estaduais terão que optar: a qual competição se dedicar?

Lembremo-nos: os 3 pontos da Rodada 1 valem a mesma coisa que os 3 pontos da Rodada 38 do torneio. Pep Guardiola certa vez disse mais ou menos com essas palavras (quando ainda estava no Bayern Munich): “Prefiro ganhar as primeiras rodadas, quando todos ainda não estão preparados, para ter uma folga na tabela de pontuação”.

E tal estratégia não é sábia?

Se você pode ganhar 3 pontos agora (jogando com sua equipe principal), por que tentar só mais para o final do Brasileirão, onde você pode estar já fora da disputa de um título ou lutando contra um rebaixamento?

O Paulistão está na Rodada 5. Portanto, já foi metade do torneio (são 8 jogos). Veremos equipes poupando no Brasileirão para lutar pelo Paulistão? E isso vale para questionar sobre todos os Estaduais.

Minha memória do futebol me rememora quando o Paulistão dividia as atenções com o Brasileirão (e a Libertadores nem importava tanto para os clubes brasileiros, que, verdade seja dita, só voltaram a ter atenção a ela em 1992, com a conquista do São Paulo FC de Telê Santana). Hoje, não se compara mais a importância do Estadual com o Nacional.

Imagine os elencos milionários de Palmeiras e Flamengo. Eles se contentariam em ganhar o Campeonato Paulista ou o Campeonato Carioca? Claro que não.

A sacada da FPF, por exemplo, foi deixar “reféns” os clubes grandes para promover sua competição. Vide a atual tabela: Alguns clubes da Série A brigando pela classificação, e outros (como o São Paulo Futebol Clube) lutando contra o rebaixamento. Como o Tricolor terá coragem de dizer à sua torcida que a prioridade é o Brasileirão? A paixão do torcedor não permitirá que se abra mão da luta contra o rebaixamento.

Ainda sobre o Brasileirão: veremos, novamente, a discussão sobre a qualidade da arbitragem (todo ano, a mesma coisa) e questionamentos como a profissionalização (que foi prometida, mas aparentemente ficará para 2027). Também o impedimento semi-automático, que não deve estar disponível por enquanto (eu duvidei, escrevi e insisti: se todas as promessas da CBF atrasaram, por que eu deveria acreditar que dessa vez seria diferente?).

Sem dúvida, o Campeonato Brasileiro ofuscará os Campeonatos Estaduais. Mas aí há um efeito a se considerar: os estaduais são a única opção para que certas torcidas comemorem. Veja a Chapecoense: o que deve priorizar? Vencer o Catarinense ou lutar pelo Brasileirão?

Não precisamos ir tão longe: é sabido que, pelo poderio financeiro e técnico, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro devem ser ponteiros nesse ano. O que as torcidas de outros times poderão comemorar?

Isso explica a força e resistência de muitos cartolas em manterem o estadual: a conquista de um título!

Vitória na Bahia, Vasco da Gama no Rio de Janeiro, Corinthians em São Paulo ou Internacional no Rio Grande do Sul: alguém acredita que poderiam, na atual fase, conquistar o Campeonato Brasileiro? Claro que não. Mas festejariam o que podem tentar: o Estadual.

Por fim: é a oportunidade de vermos grandes clássicos brasileiros (como São Paulo x Flamengo no Morumbi, hoje à noite) e, ao mesmo tempo, o quanto os clubes grandes (por incompetência administrativa e financeira) estão desnivelados.

Sinceramente, eu preferiria que os estaduais não tivessem as grandes equipes e que essas competições fossem fases classificatórias para o Brasileirão das séries iniciais. Uma espécie de “qualify” para uma desejável série E. Afinal, o calendário já está sobrecarregado.

Rafael Porcari é professor universitário e ex-árbitro de futebol