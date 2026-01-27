Com o tema ‘Paz. Equilíbrio. Saúde Mental’, a caminhada terá início na Praça Joaquim Soares Lemos, na Vila Hortolândia, onde será feita a concentração dos participantes, com prática de dança circular. O trajeto segue até o Jardim Botânico, no Horto Florestal, local de encerramento da ação.

As equipes do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III e da Clínica da Família Hortolândia realizam nesta quarta-feira (28) a ‘Caminhada do Janeiro Branco’. A atividade integra a campanha que incentiva o cuidado com a saúde mental. O evento é aberto à toda população. Ainda nesta quarta-feira, às 14h, a UBS Corrupira realiza a roda de conversa ‘Janeiro Branco – Saúde Mental importa’.

A gerente do CAPS III, Janaína de Carvalho Sant’Anna Ermani, ressalta que a caminhada é uma forma de unir movimentação do corpo, pilar essencial para o cuidado em saúde mental, e interação entre o público. “O movimento da campanha foca na necessidade de desacelerar em um mundo exausto, promovendo a ressignificação do cuidado emocional, a reconstrução de vínculos e o fortalecimento da saúde mental, como base para a vida”, explica.

Segundo o coordenador de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas da Secretaria de Promoção da Saúde, Alexandre Sandri, as iniciativas desenvolvidas pelas unidades reforçam um cuidado que acontece durante todo o ano no município. “Jundiaí possui uma rede de saúde mental estruturada, referência em cuidado e acolhimento. As atividades em alusão ao Janeiro Branco ajudam a sensibilizar a população sobre a importância de falar do tema e mostram que existem serviços disponíveis para apoiar quem precisa”, destaca.

Ao longo do mês, diversas unidades de saúde do município estão promovendo atividades temáticas.