Os blocos de Carnaval de Jundiaí começam a tomar as ruas a partir do dia 7 de fevereiro e os preparativos já estão na reta final. Ao todo serão 18 blocos distribuídos pelas ruas e Cidade Administrativa, além dos infantis e inclusivos. Com produções, estilos, músicas e público para todos os gostos, alguns blocos mais novos de história farão investimentos que chegam a R$ 50 mil.
Um deles é o Bloco da Trash, que completa 10 anos de história e promete a maior edição desde sua criação. Segundo o idealizador Matheus Pethit, o investimento gira em torno de R$ 50 mil, destinados a atrações, equipe e reforço de estrutura. “Queremos entregar o maior evento da nossa história”, afirma.
O orçamento vem principalmente de marcas patrocinadoras, além de eventos produzidos ao longo do ano e serviços prestados pela produtora do bloco. A expectativa, segundo Matheus, é reunir cerca de 10 mil foliões, número aproximadamente 50% maior que o de 2025. “O Bloco da Trash nasce na vida noturna de Jundiaí. Nesses 10 anos, ocupamos bares e boates com festas de música alternativa com foco no público LGBT+. Somos o primeiro projeto do nicho a existir e resistir por tanto tempo na cidade e esse ano nosso tema traz esse legado: "resistência clubber jundiaiense"”, explica.
Matheus Pethit celebra os 10 anos de história de um bloco com foco voltado ao público LGBT+
Com uma proposta mais intimista e ligada à cultura popular, o Bloco Carne com Queijo, fundado em 2013, mantém o espírito comunitário. De acordo com o fundador Ede Galileu, o investimento deste ano é de R$ 1.150, valor destinado exclusivamente às exigências legais, como ambulância, bombeiro civil e seguranças. “Somos um bloco de rua e percussão, então, os instrumentos são próprios”, garante.
Ele explica que a arrecadação vem de apresentações, venda de camisetas e vaquinhas entre os integrantes. O bloco, que não saiu em 2024, espera entre 600 e 800 pessoas em 2026 e leva às ruas da Vila Progresso ritmos como maracatu, ijexá e coco. “Nossa expectativa é fazer a alegria dos foliões, mais uma vez”, resume Ede.
Ede Galileu comanda o bloco de percussão pelas ruas da Vila Progresso
Já o Bloco das Maravilhas, criado por Dora Mendes, conhecida como Maravilha, aposta em uma grande produção e na valorização da cultura DJ, com protagonismo feminino. Embora não divulgue valores, Dora destaca que o custo é alto e envolve logística complexa, equipe extensa, artistas, segurança, equipamentos, cenografia e figurinos. A arrecadação vem de eventos e ações, além da venda de camisetas.
“O bloco traz como tema de 2026 o "Carnaval Eletrônico", que reverencia a tradição e a história do carnaval de rua e do samba, ao mesmo tempo que colabora com a continuidade de sua história agregando elementos, linguagens e tecnologias afrobrasileiras atuais, como a cultura Dj, a música eletrônica e a cultura das pistas de dança, que nasceram a partir da ocupação do espaço público com música por comunidades negras e latinas nas Américas”, explica. A expectativa é reunir de 3 mil a 4 mil pessoas na avenida dos Ferroviários, em uma edição que também comemora cinco anos do bloco nas ruas.
Dora Mendes valoriza a cultura Dj e o protagonismo feminino, com música eletrônica e samba
Estrutura
A Prefeitura de Jundiaí informou que o Carnaval contará novamente com um planejamento integrado de segurança pública, com monitoramento presencial e remoto, centralizado na Sala de Situação do Paço Municipal. As ações envolvem Guarda Municipal, Polícia Militar, agentes de trânsito, fiscalização do comércio, Defesa Civil e outros órgãos, com rondas permanentes nos locais dos desfiles. Veja ao lado dias e horários dos desfiles dos blocos
Confira os dias e horários dos blocos que vão às ruas:
Bloco Afro Kekerê
Data: 08/02/2026 (domingo)
Horário: das 16h às 19h
Local: Avenida União dos Ferroviários
Bloco CarnaOeste
Data: 08/02/2026 (domingo)
Horário: das 16h às 19h
Local: Rua Francisco Ciaramella
Refogado do Sandi
Data: 13/02/2026 (sexta-feira)
Horário: das 16h às 19h
Local: Centro
Carne com Queijo
Data: 14/02/2026 (sábado)
Horário: das 10h às 13h
Local: Praça Getúlio Vargas – Vila Progresso
Ponte Torta
Data: 14/02/2026 (sábado)
Horário: das 16h às 19h
Local: Centro
Baile da Maravilha
Data: 15/02/2026 (sábado)
Horário: das 16h às 19h
Local: Avenida União dos Ferroviários
Super Poderosas
Data: 15/02/2026 (domingo)
Horário: das 16h às 19h
Local: Centro
Continuamos na Nossa
Data: 16/02/2026 (segunda-feira)
Horário: das 16h às 19h
Local: Rua Padre Ângelo Cremonti, nº 39 – Ponte São João