Os blocos de Carnaval de Jundiaí começam a tomar as ruas a partir do dia 7 de fevereiro e os preparativos já estão na reta final. Ao todo serão 18 blocos distribuídos pelas ruas e Cidade Administrativa, além dos infantis e inclusivos. Com produções, estilos, músicas e público para todos os gostos, alguns blocos mais novos de história farão investimentos que chegam a R$ 50 mil.

Um deles é o Bloco da Trash, que completa 10 anos de história e promete a maior edição desde sua criação. Segundo o idealizador Matheus Pethit, o investimento gira em torno de R$ 50 mil, destinados a atrações, equipe e reforço de estrutura. “Queremos entregar o maior evento da nossa história”, afirma.

O orçamento vem principalmente de marcas patrocinadoras, além de eventos produzidos ao longo do ano e serviços prestados pela produtora do bloco. A expectativa, segundo Matheus, é reunir cerca de 10 mil foliões, número aproximadamente 50% maior que o de 2025. “O Bloco da Trash nasce na vida noturna de Jundiaí. Nesses 10 anos, ocupamos bares e boates com festas de música alternativa com foco no público LGBT+. Somos o primeiro projeto do nicho a existir e resistir por tanto tempo na cidade e esse ano nosso tema traz esse legado: "resistência clubber jundiaiense"”, explica.