27 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FOI PRESO

Sob efeito de crack, homem acaba com a frente da casa da sogra

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os GMs prenderam o homem, que estava sob efeito de crack
Os GMs prenderam o homem, que estava sob efeito de crack

Um homem em surto e sob efeito de crack foi preso por guardas municipais na tarde desta terça-feira (27), em frente à base da Guarda Municipal, na Vila Rami, em Jundiaí, após usar o carro para destruir a frente da casa da sogra, onde também mora com a esposa. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito estava enfurecido porque a esposa havia saído de casa havia um dia, após episódios de violência doméstica, e ainda não tinha retornado. A mulher estava escondida na casa da mãe dele - sogra da vítima -, o que teria motivado ainda mais o surto do agressor.

A Guarda Municipal foi acionada por uma moradora da Vila Rami, que informou que o genro estava colidindo o carro contra os portões da residência, destruindo toda a frente do imóvel.

Viaturas foram deslocadas ao local, porém, ao chegarem, os agentes constataram que o suspeito já havia fugido. As características do veículo e do autor foram repassadas às equipes, que iniciaram buscas pela região.

Pouco tempo depois, três equipes da Guarda Municipal conseguiram abordar o suspeito no momento em que ele passava em frente à base da corporação.

Durante a abordagem, foram encontrados com ele quatro pinos contendo pedras de crack. Em revista pessoal e durante os questionamentos, o homem confessou que havia fumado parte da droga e que estava em surto.

Na apresentação da ocorrência na Central de Flagrantes, os agentes apuraram que o surto teria ocorrido em razão do uso de entorpecentes e também por raiva da esposa, que havia saído de casa no dia anterior e não retornou. A mulher estava escondida na casa da mãe do suspeito, localizada em um condomínio fechado, o que teria impedido o acesso dele a ela.

O homem foi preso em flagrante.

Participaram da ação as seguintes equipes: Viatura 2022: subinspetora Lorenti, subinspetor Emerson e GM Borsari; Apoio Tático 2021: GMs Zarantonello, Fialho e Rafael; e Equipe Ludicidadania 10081: GMs Joseane e Stefanie.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários