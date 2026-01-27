Um homem em surto e sob efeito de crack foi preso por guardas municipais na tarde desta terça-feira (27), em frente à base da Guarda Municipal, na Vila Rami, em Jundiaí, após usar o carro para destruir a frente da casa da sogra, onde também mora com a esposa. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito estava enfurecido porque a esposa havia saído de casa havia um dia, após episódios de violência doméstica, e ainda não tinha retornado. A mulher estava escondida na casa da mãe dele - sogra da vítima -, o que teria motivado ainda mais o surto do agressor.
A Guarda Municipal foi acionada por uma moradora da Vila Rami, que informou que o genro estava colidindo o carro contra os portões da residência, destruindo toda a frente do imóvel.
Viaturas foram deslocadas ao local, porém, ao chegarem, os agentes constataram que o suspeito já havia fugido. As características do veículo e do autor foram repassadas às equipes, que iniciaram buscas pela região.
Pouco tempo depois, três equipes da Guarda Municipal conseguiram abordar o suspeito no momento em que ele passava em frente à base da corporação.
Durante a abordagem, foram encontrados com ele quatro pinos contendo pedras de crack. Em revista pessoal e durante os questionamentos, o homem confessou que havia fumado parte da droga e que estava em surto.
Na apresentação da ocorrência na Central de Flagrantes, os agentes apuraram que o surto teria ocorrido em razão do uso de entorpecentes e também por raiva da esposa, que havia saído de casa no dia anterior e não retornou. A mulher estava escondida na casa da mãe do suspeito, localizada em um condomínio fechado, o que teria impedido o acesso dele a ela.
O homem foi preso em flagrante.
Participaram da ação as seguintes equipes: Viatura 2022: subinspetora Lorenti, subinspetor Emerson e GM Borsari; Apoio Tático 2021: GMs Zarantonello, Fialho e Rafael; e Equipe Ludicidadania 10081: GMs Joseane e Stefanie.