Um homem em surto e sob efeito de crack foi preso por guardas municipais na tarde desta terça-feira (27), em frente à base da Guarda Municipal, na Vila Rami, em Jundiaí, após usar o carro para destruir a frente da casa da sogra, onde também mora com a esposa. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito estava enfurecido porque a esposa havia saído de casa havia um dia, após episódios de violência doméstica, e ainda não tinha retornado. A mulher estava escondida na casa da mãe dele - sogra da vítima -, o que teria motivado ainda mais o surto do agressor.

A Guarda Municipal foi acionada por uma moradora da Vila Rami, que informou que o genro estava colidindo o carro contra os portões da residência, destruindo toda a frente do imóvel.

Viaturas foram deslocadas ao local, porém, ao chegarem, os agentes constataram que o suspeito já havia fugido. As características do veículo e do autor foram repassadas às equipes, que iniciaram buscas pela região.