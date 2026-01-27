O Governo de São Paulo abriu edital voltado a startups e empresas de base tecnológica interessadas em desenvolver soluções a partir de demandas da administração pública. O aporte é de até R$ 15 milhões destinados ao financiamento de projetos de pesquisa aplicada. O objetivo é que as startups se pautem em desafios reais já mapeados por órgãos estaduais e desenvolvam soluções em ambiente governamental, com acompanhamento técnico e possibilidade concreta de implantação do projeto.

A iniciativa integra o ‘GovChallenge SP’, programa realizado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), empresa de tecnologia do Estado vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Edital