O Governo de São Paulo abriu edital voltado a startups e empresas de base tecnológica interessadas em desenvolver soluções a partir de demandas da administração pública. O aporte é de até R$ 15 milhões destinados ao financiamento de projetos de pesquisa aplicada. O objetivo é que as startups se pautem em desafios reais já mapeados por órgãos estaduais e desenvolvam soluções em ambiente governamental, com acompanhamento técnico e possibilidade concreta de implantação do projeto.
A iniciativa integra o ‘GovChallenge SP’, programa realizado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), empresa de tecnologia do Estado vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
Edital
Os desafios do edital foram estruturados com diferentes órgãos do Governo de São Paulo, entre eles a Secretaria de Gestão e Governo Digital, a Procuradoria Geral do Estado (PGE), o Gabinete do Vice-Governador e a São Paulo Previdência (SPPrev). Os temas incluem modernização de sistemas, inclusão digital, uso de inteligência artificial na comunicação institucional, criação de cadastros inteligentes e monitoramento social com apoio tecnológico.
O edital está vinculado ao Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (Pipe), da Fapesp, e prevê apoio financeiro de até R$ 300 mil na fase inicial de validação técnico-científica e até R$ 1,5 milhão, por projeto, na etapa de desenvolvimento da solução.
Quem pode participar
Empresas com até 250 funcionários, sediadas no Estado de São Paulo, que desenvolvam atividades de pesquisa e inovação podem enviar propostas até 2 de março. Os resultados devem ser divulgados no dia 30 de junho.
Para o presidente da Prodesp, Gileno Barreto, a iniciativa amplia a aproximação do setor público com o ecossistema de inovação. “Estamos abrindo desafios reais do Estado para que startups possam desenvolver soluções com aplicação concreta. É uma oportunidade de aproximar inovação, gestão pública e impacto direto na vida do cidadão”, afirma.
Live
A Prodesp e a Fapesp realizam nesta quarta-feira (28), das 9h30 às 12h, uma live com transmissão pelo YouTube para apresentar o GovChallenge SP. A transmissão vai detalhar os desafios do edital, o fluxo de submissão das propostas e boas práticas para participação, além de abrir espaço para esclarecimento de dúvidas com representantes dos órgãos envolvidos.