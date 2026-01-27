27 de janeiro de 2026
Detento volta à prisão após PM atender demanda do disque Denúncia

Por Fábio Estevam | Polícia
O criminoso foi levado de volta à penitenciária
Um detento condenado por tráfico de drogas, beneficiado com a “saidinha” em dezembro de 2025 e que não retornou ao sistema prisional, foi capturado por policiais militares na manhã desta terça-feira (26), no bairro Vilarejo, em Cabreúva. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima feita ao Disque Denúncia (181).

Segundo a Polícia Militar, o homem, que não era conhecido na região, passou a despertar a atenção de moradores ao se mudar recentemente para uma residência na rua Uruguai e apresentar comportamento suspeito. Diante disso, foi registrada uma denúncia anônima pelo Disque Denúncia, cujas informações são compartilhadas com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

O setor de inteligência da PM analisou a informação e enviou uma equipe para averiguação. Após a confirmação da denúncia, uma viatura foi deslocada ao local.

O foragido foi localizado e detido sem oferecer resistência.

Ele foi conduzido à delegacia e, posteriormente, reconduzido ao sistema prisional para o cumprimento da pena. Com a recaptura, o condenado perde o direito ao benefício da “saidinha”.

