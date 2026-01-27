27 de janeiro de 2026
ASSALTO

Motorista é roubado e PM acha o veículo em processo de desmanche

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
O caminhão foi localizado na área rural de Itatiba
O caminhão foi localizado na área rural de Itatiba

Um motorista de caminhão foi vítima de roubo praticado por uma quadrilha armada na madrugada desta terça-feira (27), em Jarinu. O caminhoneiro foi mantido em cativeiro enquanto o veículo era levado pelos criminosos, sendo posteriormente localizado e recuperado pela Polícia Militar em Itatiba.

A vítima foi interceptada pelos assaltantes, que, armados, fizeram ameaças de morte para que ela se rendesse. Em seguida, o caminhoneiro foi colocado em um carro e levado para um local desconhecido, onde permaneceu em cativeiro sob a mira de arma de fogo.

Enquanto isso, parte da quadrilha conduziu o caminhão até uma área rural entre Itatiba e Bragança Paulista, onde iniciou o desmanche do veículo.

Durante patrulhamento pela região, o cabo Spencer e o soldado De Matos passavam pelas proximidades, momento em que os criminosos fugiram em dois automóveis. Ao localizarem o caminhão, os policiais constataram que não havia mais ninguém no local.

Simultaneamente, em Jarinu, equipes da Polícia Militar localizaram o motorista, que havia conseguido fugir do cativeiro e pediu ajuda em um estabelecimento comercial.

A ocorrência foi registrada na delegacia e será investigada pela Polícia Civil. A ação contou ainda com o apoio dos soldados Campos e Gambatti.

