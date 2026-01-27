O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), fará, nesta quinta-feira (29), em Campinas, a primeira de duas audiências públicas para apresentar e debater o projeto de concessão do Sistema Adutor Regional (SAR-PCJ). A iniciativa é voltada à captação e adução de água nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) e integra o pacote de cerca de R$ 25 bilhões em investimentos estaduais destinados ao fortalecimento da segurança hídrica, à resiliência climática e à prevenção de enchentes.

A audiência presencial acontece a partir das 14h, na sede da Prefeitura de Campinas. A segunda audiência será realizada no formato on-line, no dia 2 de fevereiro, às 10h, permitindo a participação remota dos interessados. Para se manifestar, é necessário realizar inscrição prévia por meio de formulário disponível na página do projeto no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), neste link. As inscrições devem ser feitas até 28 de janeiro para a audiência presencial e até 30 de janeiro para a audiência virtual.

O projeto tem como foco a ampliação do sistema de captação e adução de água da Bacia PCJ e também contempla a operação e manutenção das barragens de Pedreira e Duas Pontes, além da Unidade de Tratamento de Rio (UTR) do Camanducaia. O investimento total estimado ao longo dos 30 anos de concessão é de R$1,9 bilhão, abrangendo obras, operação de sistemas e infraestrutura necessárias para garantir maior resiliência hídrica à região, com melhor aproveitamento dos recursos hídricos e ampliação da disponibilidade de água para consumo humano e desenvolvimento econômico.