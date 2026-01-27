A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Departamento da Educação Inclusiva (Dein), promoveu, na manhã desta segunda-feira (26), uma formação voltada aos estagiários de pedagogia que atuam na rede municipal de ensino de Jundiaí, acompanhando o trabalho pedagógico desenvolvido com crianças da educação inclusiva.
Ao todo, cerca de 300 estagiários participaram da formação, organizada em dois períodos, no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos. A iniciativa teve como principal objetivo oferecer ferramentas práticas, reflexivas e humanas para qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido nas unidades escolares, fortalecendo o cuidado, a ética, o acolhimento e a sensibilidade no cotidiano educacional. Ao longo dos encontros, são abordados temas fundamentais tanto para a atuação profissional quanto para o bem-estar das estagiárias, integrando conhecimento técnico e desenvolvimento pessoal.
A programação contemplou discussões sobre responsabilidade e ética no ambiente de trabalho, saúde mental e autocuidado na rotina diária, noções básicas de primeiros socorros e estratégias para lidar com comportamentos desafiadores com empatia, amor e leveza. As atividades foram conduzidas pela equipe do Dein e por convidadas com experiência nas áreas de saúde e cuidado.
De acordo com a supervisora do Departamento da Educação Inclusiva, Silmara Leme do Prado, a formação possui papel fundamental no dia a dia prático dos estagiários, que lidam com perfis diversos de estudantes – dos quais cerca de 1,7 mil apresentam laudo neurotípico. “Cada criança que chega a uma das escolas da rede é acolhida de acordo com suas próprias necessidades, e os temas que foram debatidos nesta formação contribuem para enriquecer as ferramentas utilizadas para atendê-las da melhor forma possível. O mundo mudou e a inclusão está em todos os lugares”, afirma.
Janaína Gama tem 51 anos e hoje estuda pedagogia após uma transição de carreira do cargo de administradora hospitalar, que ocupou por duas décadas. A paixão por trabalhar com educação inclusiva surgiu a partir do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do filho mais novo. “Foi quando decidi fazer por outras mães aquilo que eu vinha aplicando dentro de casa. A formação foi muito importante, porque trouxe ferramentas para lidar com crianças com necessidades especiais de forma mais humanizada.”
Entre uma estatística de predominância feminina na profissão, Vitor Alessandro Rodrigues Araujo, 23, também levou inspirações para a vivência direta na escola, onde atende alunos com TEA. “A faculdade dá a base, mas o estágio ensina a parte prática, e foi muito bom trocar experiências com os demais estagiários para aprimorarmos esse nosso trabalho, que é muito desafiador”, disse.