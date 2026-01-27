A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Departamento da Educação Inclusiva (Dein), promoveu, na manhã desta segunda-feira (26), uma formação voltada aos estagiários de pedagogia que atuam na rede municipal de ensino de Jundiaí, acompanhando o trabalho pedagógico desenvolvido com crianças da educação inclusiva.

Ao todo, cerca de 300 estagiários participaram da formação, organizada em dois períodos, no Auditório Elis Regina, no Complexo Argos. A iniciativa teve como principal objetivo oferecer ferramentas práticas, reflexivas e humanas para qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido nas unidades escolares, fortalecendo o cuidado, a ética, o acolhimento e a sensibilidade no cotidiano educacional. Ao longo dos encontros, são abordados temas fundamentais tanto para a atuação profissional quanto para o bem-estar das estagiárias, integrando conhecimento técnico e desenvolvimento pessoal.

