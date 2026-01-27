A interrupção no fornecimento foi provocada pela troca do operador logístico da Farmácia de Medicamentos Especializados (FME) do Departamento Regional de Saúde (DRS) VII – Campinas. O processo, conduzido pelo próprio Estado, gerou atrasos significativos nas entregas. Em dezembro de 2025, a falta de medicamentos de alto custo resultou em pelo menos 8 mil relatos de desabastecimento registrados em todo o país.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, informa que pacientes do município que dependem de medicamentos da Farmácia de Alto Custo estão recebendo, de forma gradual, mensagens avisando sobre a chegada dos remédios à unidade. A recomposição dos estoques ocorre após um período de desabastecimento desses medicamentos, cuja aquisição e distribuição são de responsabilidade exclusiva do Governo do Estado.

A Prefeitura de Jundiaí reforça que a Farmácia de Alto Custo — localizada na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 836, Centro — está estruturada para acolher a população com a maior agilidade possível. A unidade tem registrado aumento expressivo na procura de pacientes, que buscam retirar medicamentos represados ou obter informações sobre o andamento de seus pedidos, o que intensifica a demanda pelos atendimentos. Atualmente, a rede municipal contabiliza cerca de 1,7 mil processos por semana relacionados a medicamentos de alto custo, além de aproximadamente 400 novos casos por mês.

A administração municipal esclarece ainda que a unidade conta com colaboradores do programa “Posso Ajudar” para orientar os munícipes, além de 18 profissionais dedicados exclusivamente ao atendimento ao público, com apoio de sistema de triagem digital para otimizar o fluxo.

A Secretaria de Promoção da Saúde destaca que o cenário atual é reflexo de uma demanda reprimida e superior à capacidade operacional momentânea da rede, situação que reforça a sobrecarga nos atendimentos. “Trata-se, no entanto, de um quadro temporário. Com a regularização progressiva dos estoques por parte do Estado e a normalização do fluxo de entregas, a expectativa é de que o atendimento volte gradualmente ao padrão habitual”, aponta a secretária municipal da pasta, Márcia Facci.