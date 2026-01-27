Neste mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, a Apae de Jundiaí aproveita o Janeiro Branco para chamar a atenção para um tema essencial: o cuidado com o bem-estar emocional de quem está diariamente ao lado de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo acolhimento e dedicação.
Atenta às demandas emocionais que fazem parte da rotina de quem cuida, a entidade desenvolve iniciativas de apoio e orientação, tais como as rodas de conversas quinzenais, um espaço para que os familiares dos assistidos da Apae de Jundiaí possam compartilhar suas angústias e vivências num ambiente lúdico e acolhedor.
A cada encontro, um tema de interesse coletivo é abordado com os presentes, com a participação de profissionais que integram a equipe multidisciplinar da Apae de Jundiaí e especialistas convidados. “Temos sempre o cuidado de trazer para discussão temas pautados pelas próprias famílias, como a importância dos direitos da pessoa com deficiência ou rotina de alimentação com pessoas com TEA, por exemplo”, destaca o psicólogo e coordenador da Assistência Social da Apae de Jundiaí, Marcelo Araujo dos Santos, um dos responsáveis pelo grupo de famílias atípicas da entidade.
Além de abordar temas de interesse comum às famílias, também há momentos de descontração e trocas de afeto e compreensão. “Nos encontros em grupo, as famílias atípicas relatam suas experiências, estendendo esses momentos de escuta a outras situações enfrentadas nos dia a dia. Nosso objetivo é que elas se sintam acolhidas por aqui”, conta Marcelo.
Um dos exemplos do protagonismo destas famílias na Apae de Jundiaí foi a participação do grupo no espetáculo de final de ano “Dentro da História – Uma aventura literária onde os livros dançam suas histórias”, realizado no Teatro Polytheama, em novembro passado. Em parceria com a Família Flashback, um grupo de pais atípicos surpreendeu o público com a coreografia “Guerra e Paz”. “Foi um momento muito especial, em que as famílias saíram da rotina e viveram algo único”, finaliza Marcelo.
Pais e familiares de qualquer assistido da Apae de Jundiaí são bem-vindos nas rodas de conversa quinzenais, um convite ao cuidado, à troca e ao fortalecimento emocional promovendo informação e apoio contínuo às famílias.