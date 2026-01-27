Neste mês dedicado à conscientização sobre a saúde mental, a Apae de Jundiaí aproveita o Janeiro Branco para chamar a atenção para um tema essencial: o cuidado com o bem-estar emocional de quem está diariamente ao lado de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo acolhimento e dedicação.

Atenta às demandas emocionais que fazem parte da rotina de quem cuida, a entidade desenvolve iniciativas de apoio e orientação, tais como as rodas de conversas quinzenais, um espaço para que os familiares dos assistidos da Apae de Jundiaí possam compartilhar suas angústias e vivências num ambiente lúdico e acolhedor.

