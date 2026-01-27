A Unidade Gestora Municipal de Educação de Várzea Paulista tem inscrições abertas para quatro cursos do Telecentro Espaço Cidadania deste semestre: Inclusão Digital (40 horas); Informática Básica (40 horas); Office (50 horas); e Excel Avançado (50 horas). Para se inscrever, é necessário se dirigir ao local, na avenida Ipiranga, 151 — Centro, nos dias 5 ou 6 de fevereiro, das 8 às 12 horas ou das 13 às 16 horas, com a documentação exigida; a idade mínima é de 12 anos.

Os interessados precisam levar o RG (de preferência com o número de CPF) e um comprovante de endereço na cidade. A inscrição somente será efetivava com a apresentação do original e da fotocópia dessa documentação.

