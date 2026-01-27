27 de janeiro de 2026
EM JUNDIAÍ

Homem é preso suspeito de agredir a companheira grávida

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
ILUSTRAÇÃO
A vítima e o suspeito estão juntos há apenas cinco meses
Um homem com histórico de violência doméstica contra uma ex-companheira e outros registros criminais foi preso por policiais militares em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (27), suspeito de agredir a atual companheira, que está grávida.

A vítima acionou a Polícia Militar e relatou que, após uma discussão ocorrida depois de o casal retornar de um passeio noturno, foi agredida com socos na boca, que lhe causaram cortes e sangramento, além de chutes na região da virilha. Segundo ela, os golpes quase atingiram também a barriga.

O casal mantém relacionamento há cerca de cinco meses e, apesar do curto período, a mulher afirmou já ter sido vítima de agressões anteriores por parte do companheiro.

Quando a equipe policial chegou ao local, o suspeito apresentava sinais de embriaguez. Ele foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

