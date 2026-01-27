27 de janeiro de 2026
HSV informa mudança de local para entrega de medicamentos

Atendimentos passam a ser realizados no Ambulatório de Especialidades, sem alteração de horários
O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir do dia 9 de fevereiro (segunda-feira), alguns serviços de entrega de medicamentos destinados a pacientes passarão a ser realizados em novo endereço.

As seguintes atividades, atualmente realizadas na Farmácia Oncológica, ao lado da Ressonância Magnética, serão transferidas para o Ambulatório de Especialidades, localizado na rua Coronel Boaventura Mendes Pereira, 271 – Vila Boaventura, Jundiaí:

  • Entrega de medicações de internação domiciliar;
  • Entrega de medicamentos para pacientes em cuidados paliativos;
  • Entrega de medicamentos para pacientes oncológicos (somente com retirada no HSV).

A mudança tem como objetivo melhorar a organização do fluxo de atendimento e o acolhimento aos pacientes, sem qualquer prejuízo à assistência prestada.

O hospital destaca que não haverá alteração nos horários de atendimento, sendo modificada apenas a localização do serviço.

O HSV orienta que pacientes e acompanhantes fiquem atentos ao novo local a partir da data de início e reforça seu compromisso com a qualidade, segurança e humanização no cuidado à saúde.

