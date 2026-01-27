As seguintes atividades, atualmente realizadas na Farmácia Oncológica, ao lado da Ressonância Magnética, serão transferidas para o Ambulatório de Especialidades, localizado na rua Coronel Boaventura Mendes Pereira, 271 – Vila Boaventura, Jundiaí:

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que, a partir do dia 9 de fevereiro (segunda-feira), alguns serviços de entrega de medicamentos destinados a pacientes passarão a ser realizados em novo endereço.

A mudança tem como objetivo melhorar a organização do fluxo de atendimento e o acolhimento aos pacientes, sem qualquer prejuízo à assistência prestada.

O hospital destaca que não haverá alteração nos horários de atendimento, sendo modificada apenas a localização do serviço.

O HSV orienta que pacientes e acompanhantes fiquem atentos ao novo local a partir da data de início e reforça seu compromisso com a qualidade, segurança e humanização no cuidado à saúde.