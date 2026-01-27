O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo passa por novos avanços a partir desta segunda-feira (26), com a atualização das regras do exame prático de direção veicular. As principais mudanças são a retirada definitiva da etapa de baliza e a possibilidade de realização da prova em veículos com câmbio automático.

Agora, candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames.

