O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo passa por novos avanços a partir desta segunda-feira (26), com a atualização das regras do exame prático de direção veicular. As principais mudanças são a retirada definitiva da etapa de baliza e a possibilidade de realização da prova em veículos com câmbio automático.
Agora, candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão realizar o exame prático em carros automáticos, regularmente cadastrados. A medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames.
A principal alteração no percurso é a retirada definitiva da etapa de baliza. Com isso, o exame passa a concentrar a avaliação na etapa de circulação. O trajeto do exame prático permanece conforme o modelo atualmente praticado, contemplando, entre outros aspectos, as conversões à direita e à esquerda; o uso correto de seta; a realização do procedimento de “parada” em local permitido; bem como a condução segura e responsável nas demais condições normais de trânsito.
CNH Paulista
O conjunto de atualizações tem foco em simplificação de etapas, redução de custos e melhoria da experiência do cidadão. As orientações devem ser observadas por todas as comissões examinadoras, com o objetivo de garantir padronização, segurança e correta aplicação do exame prático em todo o estado. As informações oficiais sobre o novo modelo, regras e orientações estão disponíveis na página da CNH Paulista.