Os imunizantes oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são adquiridos pelo Ministério da Saúde, que realiza a distribuição aos estados. Em São Paulo, as doses da vacina – incluindo os três tipos: para crianças de seis meses a cinco anos incompletos, para crianças a partir de cinco anos e até 12 incompletos, e para o público mais amplo, desde crianças a partir de 12 até idosos – chegam aos municípios por meio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), a partir de remessas solicitadas de acordo com a demanda.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), informa que Jundiaí enfrenta falta de vacinas contra a covid-19 para pessoas de 12 anos ou mais, rotineiramente oferecidas em todas as unidades de saúde, em razão do desabastecimento por parte da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo.

A VE de Jundiaí protocolou a solicitação dos imunizantes em dezembro contando com o recebimento neste mês de janeiro, mas, no último dia 13, recebeu um e-mail do GVE informando que não há “sinalização de recebimento até o momento”. As doses de vacinas para pessoas a partir de 12 anos se esgotaram na última sexta-feira (23) nas unidades de saúde, e as destinadas para crianças de cinco anos até 12 incompletos contam com estoque limitado disponível até o início de fevereiro, sendo ofertadas na Clínica da Família Hortolândia. Já as doses para crianças de seis meses a cinco anos incompletos foram enviadas, mas apenas 49,6% do que foi solicitado pelo município.

A Prefeitura de Jundiaí reforça que a vacinação é uma das principais estratégias de proteção coletiva e de redução de casos graves e óbitos, especialmente em um cenário de queda na cobertura vacinal observado em todo o país. O município segue monitorando a situação epidemiológica e mantém diálogo constante com o Governo do Estado de São Paulo, aguardando novos encaminhamentos e o reabastecimento das doses para dar continuidade à imunização da população. Enquanto isso, a Secretaria de Promoção da Saúde orienta que a população mantenha atualizadas as demais vacinas do calendário e adote medidas de prevenção, especialmente para proteção dos públicos mais vulneráveis.

Assim que houver o reabastecimento das vacinas, a Prefeitura de Jundiaí informará a população por meio de seus canais oficiais de comunicação.